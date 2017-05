Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Mieszkańcy Zawoni otrzymają dofinansowanie na wykonanie prac związanych z usunięciem azbestu ze swoich posesji. Kolejni chętni, mogą składać wnioski o dotacje na ten sam cel już na przyszły rok.



Mieszkańcy gmina Zawonia, którzy złożyli w ubiegłym roku w wyznaczonym terminie odpowiednie wnioski, otrzymają dofinansowanie do wykonania prac związanych z usunięciem azbestu z dokładnie 26 posesji na terenie gminy. Przyznana kwota dotacji to ponad 19 tys. zł.

Wszyscy chętni mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć w przyszłym roku udział w programie, powinni do 30 września 2017 roku złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.

Dlaczego warto skorzystać z dotacji? Przede wszystkim dla zdrowia. Azbest jest obecnie zaliczany do 10 najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Kiedy w wyniku zwykłego procesu oddychania, azbest przedostanie się do płuc, nie da się go już potem z nich usunąć, a jego szkodliwe działanie może ujawnić się po wielu latach między innymi w postaci nowotworów. Z powodu zanieczyszczenia organizmu azbestem, co roku na świecie umiera około 100 tysięcy osób.

Dlatego też zachęcamy mieszkańców do wypełnienia wniosków i skorzystania z dotacji na usunięcie tego szkodliwego materiału ze swoich posesji.