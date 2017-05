Sarny spotkać można nawet w mieście

W długi majowy weekend wielu z nas korzystało, z w miarę wiosennej pogody, spacerując ze swoimi rodzinami.

Jak się okazało, wcale nie trzeba było iść do lasu, żeby spotkać leśne zwierzęta, w tym wypadku mowa oczywiście o sarnach. W poniedziałek 1 maja, około godz. 20, trzy piękne okazy spacerowały i jadły tuż przy samych zabudowaniach, przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śl. Przechodnie zatrzymywali się, robili zdjęcia, a zwierzęta… tylko od czasu do czasu podnosiły głowy do góry, żeby zorientować się w sytuacji.