Czy Mateusza Leszczyńskiego zabito paralizatorami?

– Cały czas walczę o prawdę – mówi Agnieszka Leszczyńska, matka Mateusza, który w 2014 roku zaginął po wyjściu z dyskoteki. Jej zdaniem, syn został rażony paralizatorem i zabity. Uważa także, że Krzysztof Rutkowski pokazał dowody na to, że jej syn został zamordowany. Niedawno dokonano ekshumacji zwłok Mateusza Leszczyńskiego, a kolejne badania mają wykonać specjaliści ze Szczecina.

Od dwóch tygodni cała Polska mówi o tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk, która w niewyjaśnionych okolicznościach straciła życie podczas wycieczki do Egiptu. Kobieta miała wyskoczyć z okna w szpitalu, a wcześniej, według relacji świadków, zachowywała się „dziwnie”. Sprawę jej śmierci wyjaśnia również Krzysztof Rutkowski, który pomaga rozwikłać zagadkę śmierci Mateusza Leszczyńskiego.

Śmierć Mateusza jest wielką zagadką. W sprawie pojawiają się nowe wątki. Czy obecne ustalenia, pozwolą na ostateczne rozwiązanie tajemnicy? Co ustalono biegli z Zakładu Medycyny Sądowej? Jakie dowody ma Rudkowski? Co na to prokuratura?

