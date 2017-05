Rusza plebiscyt na najlepszą jednostkę OSP w powiecie trzebnickim

Zapraszamy do czynnego udziału w naszym nowym plebiscycie, wspólnie wybierzmy najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie trzebnickim.

W dniu 4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka, z tej okazji postanowiliśmy docenić, jak również przybliżyć czytelnikom działalność lokalnych ochotniczych jednostek. W czasie akcji, wraz z zawodowymi strażakami pomagają ratować innych, niejednokrotnie ryzykując swoim własnym życiem.

W naszym powiecie działa

29 jednostek OSP

Wyłonimy waszym zdaniem najlepszą!

Co tydzień będziemy publikować opis dwóch jednostek, a Czytelnicy wybiorą ich zdaniem najlepszą!

Zaś tytuł Najlepszej Ochotniczej Straży Pożarnej otrzyma jednostka, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS`ów oraz specjalnych kuponów, drukowanych w NOWej gazecie trzebnickiej, nadesłanych w czasie głosowania.

Honorowy patronat nad konkursem „Najlepsza jednostka OSP w powiecie trzebnickim” objęli: Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy Bogusław Brud oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP Zbigniew Łodygowski.

Jak głosować? Głosować można za pomocą kuponów i SMS-ów. Jeden kupon to równowartość 5 punktów, natomiast 1 SMS, to równowartość 1 punktu, oddanego na daną jednostkę. O zwycięstwie decyduje suma wszystkich głosów, zarówno tych z kuponów jak i z SMS-ów. Aby wziąć udział w głosowaniu SMS, na numer 71601 należy wysłać wiadomość, w treść wpisując OSP.X (w miejsce X należy wpisać numer wybranej przez nas jednostki np. OSP.99. Wielkość liter nie ma znaczenia, ale pamiętajmy o kropce między OSP a numerem jednostki). Koszt jednej wiadomości to 1,23 z VAT.

Aby zagłosować za pomocą kuponu, należy wycięty i odpowiednio wypełniony kupon dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres redakcji: NOWa gazeta trzebnicka ul. Armii Krajowej 2B, 55-100 Trzebnica.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Konkurs trwa od 11 maja 2017 od godziny 06:00 do dnia 29 września 2017 do godziny 16:00. W przypadku głosowania na kuponach liczy się data dostarczenia kuponu do redakcji.

Zwycięzca plebiscytu ogłoszony zostanie w wydaniu NOWej gazety trzebnickiej – 5 października 2017

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj. Wyślij wiadomość SMS

na numer 71601