205 tys. zł na sprzęt dla strażaków

Oborniccy strażacy z Obornik Śl., Urazu i Rościsławic dostali nowy sprzęt.

wyposażenie warte 205 tys zł.

Jak informuje Urząd Miejski w Obornikach Śl., Arkadiusz Poprawa, burmistrz Arkadiusz Poprawa jeszcze w styczniu podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie”, który realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania Bezpieczeństwo.

Dzięki dofinansowaniu, które wyniosło 151 tys. zł, strażacy otrzymali: Ochotnicza Straż Pożarna w Rościsławicach – łódź płaskodenną aluminiową wraz z przyczepą samochodową do transportu; rozpieracz ramieniowy. Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie – zestaw do wyważania drzwi; latarkę Peli; uzupełnienie do zestawu (w tym: zestaw szyn, deska ratownicza, rurki krtaniowe komplet, opaski taktyczne zaciskowe Staza, zestaw żelowy). Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach Śląskich – sanie lodowe ze składanymi poręczami wraz z zestawem składającym się z wioseł lodowych składanych, bosaka teleskopowego, rzutki ratowniczej, kolców lodowych z gwizdkiem, pasów asekuracyjnych; zestaw hydrauliczny elektryczny (w tym: rozpierak ramieniowy, nożyce, rozpierak kolumnowy); zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów.

Jak widać sprzęt będzie przede wszystkim przydatny w czasie udzielania pomocy ofiarom wypadków samochodowych.