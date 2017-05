W poniedziałek, 24 kwietnia w Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzieci tego dnia miały przyjemność oglądać prezentację multimedialną pt: „Od autora do czytelnika”.

Dzieci mogły poznać szczegółowy proces powstawania książki i jej drogę od autora do czytelnika. Przedszkolaki bardzo uważnie oglądały prezentację multimedialną po której aktywnie odpowiadały na zadawane pytania dotyczące slajdów i tego czego się z nich dowiedziały. Po zakończonej prezentacji dzieci wróciły do swoich sal i w ramach zajęć plastycznych projektowały zakładki do książek lub okładkę swojej wymarzonej książki. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich to jedna z licznych aktywności podejmowanych w przedszkolu w ramach realizacji projektu czytelniczego Książka ( dla) Przedszkolaka.

Przedszkole bardzo chętnie przyłączyło się do projektu czytelniczego KSIĄŻKA (dla) PRZEDSZKOLAKA. W ramach projektu nauczycielki na korytarzach zorganizowały punkty wymiany książek. Dzieci brały udział w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śl. Przedszkolaki w ramach projektu odwiedziły również pobliską księgarnię.

– W grupach codziennie jest czytana literatura dla dzieci. Rodzice naszych przedszkolaków odwiedzają nas i czytają dzieciom bajki. Książki towarzyszą naszym przedszkolakom w kącikach czytelniczych i codziennej zabawie. Staramy się aranżować zajęcia mające na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej – dodają nauczycielki.

