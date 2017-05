Przesyłki kurierskie niekoniecznie do rąk własnych

Przesyłki kurierskie niekoniecznie muszą trafiać pod pierwotnie wybrany adres. Odbiorcy mogą zadecydować o ich przekierowaniu na inny adres. Taką usługę zapewnia klientom firma kurierska DHL Parcel.

Na czym to polega przekierowanie paczki w DHL Parcel?

Przy wypełnianiu listu przewozowego, nadawca przesyłki kurierskiej powinien podać numer telefonu komórkowego lub adres e-mail odbiorcy, aby umożliwić mu późniejsze otrzymywanie informacji SMS lub e-mail ze statusem doręczenia. Dzięki temu pojawia się również dla adresata opcja zarządzania przesyłką. Usługa przekieruj paczkę w DHL Parcel to prosty sposób na skierowanie dostawy tam, gdzie chce tego klient.

Jeśli odbiorca wie, że nie będzie w stanie odebrać paczki od kuriera DHL Parcel, w założonym terminie dostawy, może skorzystać z usługi przekierowania paczki. Przesyłka może trafić do:

dowolnego innego odbiorcy, choć adres musi znaleźć się w obrębie jednego rejonu DHL Parcel,

punktów partnerskich DHL Parcel – w Polsce jest ich ponad 1500,

sąsiada – można podać adres sąsiada na wypadek, gdyby kurier nie zastał adresata w domu,

nadawcy, jeśli odbiorca nie będzie chciał odebrać swojej przesyłki.

Jak zmienić dane dostawy w DHL Parcel

Usługa przekierowania paczki DHL Parcel jest bardzo prosta w obsłudze dla odbiorców. To narzędzie pozwalające na przesunięcie terminu jej doręczenia nawet o 10 dni, zintegrowane dodatkowo z powiadomieniami e-mail i SMS o statusie przesyłki.

W celu przekierowania paczki, klient indywidualny powinien już na etapie finalizacji zamówienia w sklepie internetowym podać swój numer telefonu lub adres mailowy. Kiedy otrzyma powiadomienie od DHL o podjęciu paczki ze sklepu, będzie mógł zalogować się na stronie www.przekieruj.dhlparcel.pl. Tam podaje numer przesyłki oraz kod PIN, które otrzymał w powiadomieniu e-mailowym lub smsowym. Następnie można już przekierować paczkę, ustalając dogodny termin i miejsce jej odbioru.

DHL Parcel daje swoim klientom możliwość przekierowania paczek już w dniu ich nadania, do godziny 23:59 oraz po pierwszej nieudanej próbie doręczenia paczki przez kuriera. Przesyłka będzie dzięki temu dostarczona do odbiorcy w wybranym miejscu, np. w punkcie odbioru DHL Parcel, a adresat odbierze ją wtedy, gdy będzie mu to pasowało.