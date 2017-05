Przedszkolaki szukają codziennych bohaterów!

Wystartował konkurs „Bohaterskie przedszkolaki”, który zachęca grupy przedszkolne do zabawy oraz nauki jak być bezpiecznym i jak pomagać innym. Maluchy, poznając zasady bezpieczeństwa, mają znaleźć w swoim otoczeniu wyjątkowych ludzi i przedstawić ich bohaterskie przygody w formie komiksu. Konkurs trwa do 5 czerwca 2017 roku. Do wspólnej zabawy zapraszają Strażak Sam oraz Rybka MiniMini.

„Bohaterskie przedszkolaki” to projekt o charakterze edukacyjnym, który jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jego celem jest inspirowanie dzieci do zdobywania wiedzy, rozbudzanie ich ciekawości i kreatywności oraz propagowanie idei pomagania innym.

Maluchy do zabawy zachęca dzielny Strażak Sam, który każdego dnia wspiera mieszkańców miasteczka Pontypandy, ratuje zwierzęta i pokonuje kolejne trudności. Przedszkolaki, zdopingowane postawą bajkowego strażaka mogą uczyć się bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach i szukać wśród swoich kolegów, bliskich, czy sąsiadów codziennych bohaterów. Przygody wybranej osoby, która pomaga innym, a jej zachowanie jest godne naśladowania, dzieci mogą przedstawić w formie komiksu. Przedszkole, które przygotuje najciekawszy komiks z przygodami wybranego bohatera wygra wyjątkowe spotkanie ze Strażakiem Samem oraz zabawki o wartości 5000 zł dla całego przedszkola. Prace można nadsyłać do 5 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 roku na stronie internetowej konkursu.