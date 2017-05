Opóźniony sezon na polskie truskawki

Ci, którzy nie mogą doczekać się smaku prawdziwych polskich truskawek i innych owoców, będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Niestety ze względu na niezbyt ciepłą wiosnę, w tym roku za owoce przyjdzie nam zapłacić więcej niż w zeszłym.



Na lokalnych stoiskach oraz w małych warzywniakach, gdzie zawsze możemy liczyć na świeże owoce czy warzywa, niestety jeszcze nie widać stoisk z polskimi truskawkami. Oczywiście w marketach czy sklepach kupić możemy już truskawki, jednak są to tylko te importowane z Hiszpanii lub Węgier. Jedne kosztują ponad 30 złotych za kilogram, te drugie blisko 20 zł za kilogram. Niestety okazuje się, że na polskie słodkie i pachnące truskawki trzeba będzie jeszcze poczekać. To przesunięcie początku sezonu niestety wynika z temperatur, z którymi zmierzyć musiały się uprawy. Jak podkreślają rolnicy, na terenie Dolnego Śląska nie było najgorzej w porównaniu do innych rejonów kraju. Niestety i u nas truskawki nie miały tej wiosny odpowiednich warunków do dojrzewania.