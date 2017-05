Ogłoszono przetarg na budowę hali widowiskowej

Dziura w budżecie gminy jest coraz bardziej wyraźna. Mimo tego, burmistrz ogłasza przetarg na budowę hali. Czy mieszkańcy gminy, kolejny raz, zapłacą dużo więcej za inwestycję?

Na razie nie wiadomo, ile hala będzie kosztować, bo w ogłoszeniu próżno szukać kwoty jaką gmina chce przeznaczyć na to zadanie. Ale pewnie nie będzie tanio. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie około 3600 m.kw., a kubatura to blisko 25200 m sześć. Przy hali mają być parkingi, ciągi piesze i mury oporowe. Oczywiście inwestycja ma być w pełni wyposażona. Co ciekawe burmistrz chce, aby cały ciężar finansowania budowy wziął na siebie wykonawca. To on ma znaleźć bank, który zapłaci za budowę, oczywiście doliczając odsetki itp. Następnie wykonawca ma przenieś wierzytelność na gminę.

Ile ostatecznie będzie kosztowała budowa i czy znajdą się wykonawcy zainteresowani takim sposobem finansowania? O tym przekonamy się już 19 maja tego roku, bo na ten dzień zaplanowano otwarcie ofert.

A my już dziś pytamy naszych czytelników, czy w powiecie trzebnickim potrzebna jest duża hala sportowa-widowiskowa? Głosujcie w naszej ankiecie: