Odświeżone przejścia dla pieszych

Przez dwa weekendowe wieczory, z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek trwały na terenie Trzebnicy prace związane z odmalowywaniem pasów bezpieczeństwa na ulicach miasta.

Co ciekawe, część przejść dla pieszych zmieniła kolory. Pasy w najbardziej ruchliwych częściach miasta pomalowane zostały teraz na kolory biało-czerwone.

Dlaczego takie kolory? W miejscach, gdzie występuje zwiększony ruch kołowy, jak również pieszy, zastępowanie tradycyjnej „zebry” jej biało-czerwonym odpowiednikiem okazuje się lepszym rozwiązaniem. Jest to poniekąd inwestycja w bezpieczeństwo, ponieważ barwy te są widoczne z większej odległości, dzięki temu zarówno dla kierowców, jak i pieszych jest to większa dbałość o ich zdrowie, a w skrajnych przypadkach nawet życie.

Okazuje się jednak, że z prawnego punktu widzenia, biało-czerwone przejście dla pieszych teoretycznie… nie istnieje. Zgodnie z kodeksem pasy mogą być tylko białe. W związku z tym prawo reguluje, jaką mają mieć szerokość, jakie powinny znajdować się pomiędzy nimi odstępy między nimi, a zmiany sprawdzone na tradycyjnych „zebrach”, to efekt malowania pasów na czerwonym podkładzie na jezdni, ze względu na to, że koloru podkładu pod pasami prawo w żaden sposób nie określa.

W trakcie prowadzonych prac odświeżone zostały również tradycyjne czarno-białe przejścia dla pieszych, jak również nowy, czerwony kolor, zwracający uwagę kierowców, zyskało rondo przy ulicy Obrońców Pokoju oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane pod Urzędem Miasta.

Zazwyczaj tego typu prace prowadzone są w godzinach późno wieczornych, co jest zrozumiałe, wtedy to ulicami jeździ zdecydowanie mniej aut, co nie utrudnia pracy, mimo to dotarło do nas kilka skarg od mieszkańców, którym przeszkadzał hałas związany z przemieszczaniem się sprzętu w pobliżu bloków mieszkalnych, zwłaszcza że prace zaczynały się po godzinie 20 i trwały do północy, w różnych częściach miasta.