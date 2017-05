Nietypowi spacerowicze

We wtorkowy poranek, kierowcy przejeżdżający ul. 3 maja w Trzebnicy, tuż w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2, napotkali ta tej trasie nietypowych spacerowiczów.

Co prawda grupka ta swój spacer postanowiła przeprowadzić środkiem drogi, w bardzo powolnym tempie, wyjątkowo jednak żadnemu z kierowców to nie przeszkodziło, co więcej wywoływało nawet uśmiech na niejednej twarzy. O czym mowa? O kaczej rodzince, która chyba zapoznać się postanowiła z okolicami pobliskich stawów.

I mimo że kacza rodzina nie zastosowała się do przepisów i nie przechodziła po pasach, kierowcy wykazali się wyrozumiałością i ustąpili pierwszeństwa nietypowym przechodniom.