Nie sposób przejść po deszczu

Po ostatnich deszczowych dniach, zadzwonił do nas mieszkaniec Trzebnicy z prośbą o interwencję w sprawie ogromnej kałuży, przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy.



Kałuża, która po większych deszczach miała zajmować sporą część jezdni i uniemożliwiać pieszym korzystanie z niej, według relacji mieszkańca miała powstać w wyniku problemów z nawierzchnią.

–Mam już swoje lata i taka stojąca woda uniemożliwia mi chodzenie. Zgłaszałam to już kilka lat temu do Urzędu Miasta, ale ciągle jest bez zmian. Przecież to tak być nie może, że po większym deszczu nie mamy jak przejść do domu – poinformował zdenerwowany mieszkaniec.

Problem związany z dużym wgłębieniem w jezdni, które powoduje zatrzymywanie się wody po deszczu przy ul. Czereśniowej, zgłosiliśmy do Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta w Trzebnicy. Naczelnik wydziału, Zbigniew Zarzeczny obiecał interwencję w tej sprawie.