Majówka w ogrodach klasztornych

Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę do pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy na szóstą już Majówkę w ogrodach klasztornych organizowaną w hołdzie dla św. Jadwigi Śląskiej, którą honorowym patronatem objął J.E. Abp. dr. Józef Kupny.

W roku jubileuszu 750 lecia kanonizacji św. Jadwigi, w sposób szczególny pragniemy ukazać olbrzymią spuściznę duchową, kulturalną i materialną św. Jadwigi Śląskiej oraz podziękować za ponad 800 letnią opiekę nad klasztorem.

W niedzielne popołudnie, 21 maja o godz. 15,00 zostaną otwarte bramy ogrodów klasztornych (wejście od strony bazyliki). Program artystyczno – kulturalny majówki, przygotowywany od wieli miesięcy skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Siostry boromeuszki, przygotowują dla Gości przysmaki i wyroby klasztorne. Biesiadną zabawę ogrodową poprowadzi kapela „Gieni Dutki” oraz siostry boromeuszki.

W programie VI majówki klasztornej znajdzie się wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci i młodzieży: gry, konkursy, zabawy, strzelanie z łuku, dwie ścieżki edukacyjne św. Jadwigi: dla dzieci do lat 7-miu oraz – dla dzieci do lat 11-tu. Dla najmłodszych gości majówki przygotowano przepastną szafę św. Jadwigi z elementami i akcesoriami do wykonania strojów. Do udziału w konkursie na strój/przebranie zapraszamy dzieci i młodzież do lat 18-tu.

Tradycyjnie już na majówce klasztornej otwarte zostaną wystawy artystyczne. W „Starej wozowni klasztornej” jedenastu znamienitych artystów plastyków zaprezentuje swoje dzieła pn.„Dziedzictwo Św. Jadwigi Śląskiej. Natomiast w kawiarence ogrodowej: prace dzieci nadesłane na konkurs plastyczny p.n. „Dzieła św. Jadwigi” organizowany przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Wrocławskiej.

Część seminaryjna towarzysząca zawsze trzebnickiej majówce klasztornej, w tym roku poświęcona będzie św. Jadwidze: Od godz. 17-tej, w sali Marii rozmowy o wielkiej Księżnej Śląska poprowadzą naukowcy, znawcy średniowiecza prof. Jolanta M. Marszalska i ks. prof. Waldemar Graczyk z UKSW oraz dr. Anna Sutowicz z Wrocławia. Nabożeństwo Majowe odbędzie się w wirydarzu północnym – św. Jadwigi. Majówkę zwieńczy wielkie widowisko plenerowe „In via Hedwigem”, początek godz. 20.00.