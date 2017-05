Kto odnowi żmigrodzki Rynek?

Urząd Miejski w Żmigrodzie ogłosił już przetarg na rewitalizację placu rynkowego. Przypomnijmy, że na prace gmina otrzymała dofinansowanie, a cały remont ma kosztować blisko 2,5 mln zł.

W Żmigrodzie ostatnio wiele się dzieje. Gmina pozyskała kilka pokaźnych dotacji na inwestycje, na które wszyscy czekali od lat. W sumie ogłoszono ostatnio 4 duże przetargi na zadania Przebudowa i modernizacja Przedszkola Zielona Dolina w Żmigrodzie; Zagospodarowanie terenów przy rzece Sąsiecznicy w Żmigrodzie; Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie; a także na Rewitalizację placu rynkowego w Żmigrodzie.

Jak powiedział nam Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu, dzięki rewitalizacji Rynek ma się stać prawdziwym centrum miasta, w którym będą się obywały imprezy, takie jak kiermasze czy jarmarki. Nie będą one uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, którzy nie powinni się obawiać, że będą się na nim odbywały nocne koncerty. Jak mówił burmistrz, plan wyremontowania Rynku powstał już dawno. Robert Lewandowski chciał jednak poczekać na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, tak aby gmina, jak najmniej musiała dołożyć z własnego budżetu. I udało się. Pozyskano ponad 2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Miasto dołoży tylko około 400 tys. zł, bo przewiduje się, że całkowita wartość projektu to 2 mln 421 tys. zł.

Ile będzie kosztował remont – to tak naprawdę pokaże przetarg, który ogłosiło ostatnio miasto. Jak napisano w przetargu, termin zakończenia prac zaplanowano na 15 listopada tego roku.

A na rynku zmieni się po remoncie wiele.

Po pierwsze, ma się on stać wielofunkcyjny. Przebudowana zostanie sama nawierzchnia placu i dróg oraz oświetlenie. Remont przewiduje budowę fontanny, elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Zaplanowano także zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji plenerowych wystaw oraz imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, a także handlowym. W ramach zadania zakupione zostanie 20 tablic wystawienniczych, pełnokolorowy, zewnętrzny wyświetlacz LED oraz mobilna scena wraz z agregatem prądotwórczym.

Podczas ostatniej imprezy na Rynku burmistrz zapewniał, że poszerzone zostaną chodniki, które na fragmentach były bardzo wąskie. Poprawi to nie tylko komfort pieszych i estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Burmistrz zapewnił także, że z Rynku na pewno nie zniknie figurka Matki Bożej.

Kto będzie prowadził prace remontowe? Powinniśmy się o tym już niebawem przekonać.