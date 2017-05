Kadencyjność? Samorządowcy mówią: Nie!

Centralizacja kraju i ograniczenie praw obywatelskich – tak zmiany w naszym kraju widzi część samorządowców. Czy to tylko pusty slogan? Dlaczego ponad 1500 samorządowców chce walczyć o niezależność. Jak zmiany na „górze” mogą wpłynąć na zwykłych mieszkańców miasteczek i wsi.



W połowie marca Warszawie spotkało się około 1500 samorządowców z całego kraju. Spotkanie miało formę forum. Włodarze zebrali się, aby dyskutować o kondycji polskich samorządów. Jak podkreślali zagrożenie dla samorządów lokalnych, jest zagrożeniem demokracji w Polsce.

Większość decyzji podejmowana „na górze”

– To było największe spotkanie samorządowe w Polsce od wielu lat – mówił na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie burmistrz Robert Lewandowski. – Rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji w Polsce, bo mamy do czynienia ze skrupulatną, ciągłą recentarlizacją państwa. Coraz więcej kompetencji, które były na szczeblu samorządowym, są teraz przekazywane jednostkom zarządzanym z Warszawy, a to dotyka nas wszystkich – mówił burmistrz.

Jako przykład podał fakt z początku roku, kiedy samorządowcy dowiedzieli się, że pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej, które, do tej pory były rozdzielane przez Urząd Marszałkowski w uzgodnieniu z Ministerstwem Sportu, teraz rozdzielane będą przez rząd. Jak dodał burmistrz, chodzi o dużą kwotę, bo na Dolnym Śląsku do przekazania samorządom jest co roku około 20 mln zł. – Z tego funduszu wybudowaliśmy halę sportową w Powidzku, boisko wielofunkcyjne w Barkowie. Mamy w tej kwestii wiele wątpliwości. Bo czy Warszawa będzie lepiej znała nasze potrzeby lokalne? Chyba nie. Kontrowersje budzi reforma oświaty i jej wprowadzenie. Jak wiadomo, każdą zmianę musi zatwierdzić kuratorium oświaty, a jest to jednostka rządowa. Województwom odebrano już Ośrodki Doradztwa Rolniczego, rząd zapowiada, że również inspektorat nadzoru budowlanego nie będzie istniał przy powiecie, a stanie się jednostką rządową – wyliczał burmistrz.

Dwie kadencje czy patologia?

Samorządowcy dyskutowali także o rządowym pomyśle wprowadzenia kadencyjności. Zgodnie z wolą rządu, włodarze mogliby być wybierani tylko na dwie kadencje. Tłumaczono, że ma to rozbijać lokalne układy i sitwy, które mogą tworzyć się przez lata. Zdaniem burmistrza Żmigrodu, zmiany w ordynacji wyborczej to ograniczenie praw obywatelskich.

– Zapowiada się odebranie nam, obywatelom prawa do wyboru kto i jak długo będzie w ich imieniu sprawował funkcje publiczne. Mnie jest niezręcznie o tym mówić, bo to może dotknąć mnie i około 1600 burmistrzów, wójtów i prezydentów – mówił Robert Lewandowski, który dodał, że gdy w samorządach pojawiają się patologie, zawsze można zgłaszać je do różnych instytucji, jak chociażby do prokuratury.

Z jednej strony „kadencyjności” podlega chociażby urząd prezydenta RP, a z drugiej… jeśli wiemy, że mamy dobrego samorządowca, który ma wieloletni plan działania, ludzie na niego chętnie głosują, to po co go wymieniać?

– Jeżeli sprowadza się do słowa „patologia” tysiące urzędników, to świadczy to nie tylko o pogardzie wyrażonej wobec samorządowców i urzędników, ale i obywateli, którzy ich wybierają. Liczby wyglądają tak, że bezpartyjnych samorządowców poparło 12 mln ludzi, a partie rządzącą 5,7 mln obywateli. To o połowę mniej – mówił Robert Lewandowski.

Burmistrz dodał, że wszyscy obecni samorządowcy podpisali „Kartę Samorządnościową”, a 16 marca powstał Samorządowy Komitet Protestacyjny. – Jak trzeba będzie, to ludzie pewnie wyjdą na ulicę, bo jak widać w jednym przypadku, już to zadziałało – dodał burmistrz i podkreślił, że w takiej sytuacji „obojętność jest największym wrogiem demokracji”. – Może narażając się niektórym, zabrałem dziś głos, ale ja nigdy nie byłem w żadnej partii i mam nadzieję, że w tym wytrwam, ale słyszymy zapowiedzi, że być może będzie tak, że tylko przedstawiciele partii politycznych będą mogli startować w wyborach samorządowych. Popatrzymy na naszych radnych, którzy w większości są z komitetów samorządowych, a nie partii politycznych – zauważył Lewandowski. Jak dodał, na forum zaproszenie dostali wszyscy przedstawiciele partii, które są w parlamencie, ale nie przyjechał nikt z Kukuz`15 i PiS. Co prawda było kilku samorządowców należących do PiS, ale żaden nie zabrał głosu.

Samorządowcy zapowiadają dalsze działania. Na 12 kwietnia w Hali Stulecia zaplanowali III Dolnośląski Kongres Samorządowy organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Jak napisał marszałek Przybylski, Obrady Kongresu odbędą się w trzech ścieżkach tematycznych. „Celem debaty będzie zapoczątkowanie dolnośląskich konsultacji społecznych na temat szykowanej przez rząd reformy samorządowej oraz prawa wyborczego. Wraz z zaproszonymi gośćmi postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy proponowane zmiany uzdrowią polskie samorządy czy doprowadzą do ograniczenia ich kompetencji?”

Ilu samorządowców naszego powiatu zaangażuje się w działania? Tego nie wiadomo. W warszawskim forum wzięli udział Igor Bandrowicz i Robert Lewandowski. Swój protest przeciwko zmianom zapowiada także Robert Adach, który podkreśla, że nie będzie zgody samorządowców na tak daleką ingerencję. – PiS zmienia Polskę samorządową w resortową. Nie pozwólmy, aby ludzie ze stolicy decydowali o lokalnych inwestycjach – apeluje.