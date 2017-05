Już wkrótce otwarcie kręgielni?

W połowie października 2016 roku ruszyły pierwsze prace związane z przygotowaniem pustych pomieszczeń znajdujących się na terenie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica „Zdrój”, gdzie już od początku powstania obiektu przewidywano utworzenie profesjonalnej siłowni oraz kręgielni. Na te zapowiadane atrakcje mieszkańcy musieli poczekać kilka lat, jak obecnie wyglądają prace prowadzone na trzebnickim basenie?



Jeszcze przed rozpoczęciem budowy basenu, zapowiadano, że stanie się on prawdziwym centrum rozrywki w sercu Trzebnicy. Miał być to kolejny obiekt, który przyciągnie do naszego miasta tłumy. Zwłaszcza, że jest to jedyny kryty basen w powiecie. Dodatkowo miała powstać strefa sportowo – rekreacyjna. Przez długi czas jednak nie było chętnych na wynajem lokali, gdzie stworzona miała zostać kręgielnia i klub fitness. Firma, która podjęła się wyzwania, zrezygnowała, bo nie mogła uzyskać pozwolenia na budowę. Finalnie realizacji inwestycji podjęła się Gmina Trzebnica.

Przypomnijmy, że gmina zamierza wyposażenie siłowni crossfit, cardio, siłowni oraz sali fitness wziąć w leasing z opcją wykupu. Łączny koszt inwestycji to blisko 437 tysięcy złotych.

Dodatkowo ogłoszono przetarg na prace remontowe, związane z przygotowaniem pomieszczeń. Na początku lipca 2016, ogłoszony został wykonawca. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX ze Zgorzelca. Firma zaoferowała kwotę ryczałtową brutto 836 tysięcy zł i trzyletni okres gwarancji i rękojmi.

Na jakim etapie są prowadzone prace?

Według wstępnych zapowiedzi, nowe centrum aktywności, otwarte ma zostać dla mieszkańców już w czerwcu, nieznany jest jednak jeszcze dokładny termin. Na chwilę obecną na terenie basenu prowadzone są nadal prace związane z wyposażaniem kręgielni w odpowiednie meble, które m.in. rozdzielić mają stanowiska do gry, których będzie w sumie aż 4. W pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych do crossfitu malowane są ściany oraz trwa przygotowywanie i dostosowywanie pomieszczeń, w których znajdować będą się m.in. siłownia i sala fitness. Wszystkie sale przeznaczone do aktywności fizycznej wyposażone mają zostać w zupełnie nowe sprzęty treningowe.