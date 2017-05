Jedno okienko w końcu jest tylko jedno

Od 20 maja tego roku nowy przedsiębiorca nie musi już odwiedzać ZUS po zarejestrowaniu firmy. Podczas składania wniosku CEDIG w każdym urzędzie miasta lub gminy jednocześnie zostanie zgłoszony do ubezpieczenia.

To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy dotychczas po zarejestrowaniu firmy musieli w ciągu siedmiu dni skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić się (w związku z rozpoczęciem działalności firmy) do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a członków rodziny – do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach nowy przedsiębiorca załatwi to od ręki wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

– W końcu mamy więc rzeczywiście jedno okienko, przy którym przedsiębiorca załatwi wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej – mówi Elżbieta Kucharska zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji ZUS we Wrocławiu

Osoba prowadząca działalność gospodarczą załatwi w urzędzie miasta lub gminy nie tylko zgłoszenie do ubezpieczeń. Będzie mogła zawiadomić o zmianie danych w dokumentach zgłoszeniowych (np. zmianie adresu), a także wyrejestrować siebie i członków rodziny z ubezpieczenia. W urzędzie miasta lub gminy przedsiębiorca złoży formularze ZUS: ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA i ZWUA.

– Zanim nowe przepisy weszły w życie nasi eksperci prowadzili szkolenia dla pracowników urzędów gminy tak żeby wszystko przebiegało bez zakłóceń – zapewnia Kucharska.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w niektórych sytuacjach kontakt z ZUS nadal jest konieczny.

– W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Do takich zmian należy podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego opłacania składek – uprzedza Elżbieta Kucharska.

Przedsiębiorcy mogą przekazywać do ZUS dokumenty także za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, np. korzystając z programu Płatnik lub mając dostęp do swojego konta na PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) i aplikacji ePłatnik. Warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego, np. bezpłatnego profilu ePUAP.

Iwona E. Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS