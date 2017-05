Jak budować dobre stosunki sąsiedzkie?

Dobry i pomocny sąsiad to prawdziwy skarb, a każda sąsiedzka relacja opiera się na kilku ważnych kwestiach, które umożliwiają oraz ułatwiają życia oraz sprawiają, że funkcjonowanie w społeczności będzie przyjemne, a przynajmniej poprawne. Nie ma bowiem nic gorszego niż złe relacje między osobami, z którymi na co dzień należy się spotykać, natomiast dobre kontakty to nie tylko fantastyczna szansa na wspólne życie, ale także pewność, że kwiatki będą podlane, kot nakarmiony, a hałas w domu podczas urodzin, wybaczony.

Co więc zrobić, aby sąsiedzi cię lubili? Oto kilka cennych wskazówek, które zagwarantują pełny, sąsiedzki sukces:

Używaj magicznych słówek, czyli mów dzień dobry i do widzenia, a będzie to docenione.

Uśmiechaj się i zawsze bądź pozytywnie nastawiony, a sąsiedzi cię polubią i szybko wasze relacje staną się bliższe.

Życz miłego dnia i pytaj o samopoczucie podczas krótkich rozmów w windzie, a bardzo szybko okaże się, że możecie się zaprzyjaźnić.

Pomagaj i proś o pomoc. Sąsiedzi poczują się potrzebni i chętnie wniosą ciężką szafkę do domu czy podleją kwiatki pod twoją nieobecność.

Pamiętaj, że działa to w dwie strony i także zaangażuj się oraz zaoferuj swoją pomoc przy koszeniu ogródka czy wynoszeniu śmieci.

Szanuj swoich sąsiadów, a oni będą szanować ciebie. Oznacza to nic innego jak przestrzeganie zasady ciszy nocnej, wykonywanie prac remontowych w rozsądnych godzinach czy imprezowanie, w sposób nie wpływający na życie innych mieszkańców społeczności.

Uprzedzaj o sytuacjach wykraczających poza regulamin wspólnoty oraz uciążliwych dla innych. Planujesz spotkanie z przyjaciółmi albo remont mieszkania – zawieś kartkę na drzwiach klatki albo pójdź do sąsiadów i powiedz im o tym. Na pewno docenią ten gest i spojrzą na ciebie bardziej wyrozumiałym okiem. Możesz im także wręczyć drobny upominek taki jak prezenty personalizowane czy samodzielnie upieczone ciasto. Dzięki temu na pewno będą bardziej wyrozumiali, kiedy o czwartek nad ranem usłyszą muzykę, a przed szóstą odgłos wiertarki.

Te kilka prostych i bardzo łatwych w realizacji zasad sprawi, że życie na osiedlu stanie się bardzo przyjemne. Co więcej może się okazać, że sąsiedzi staną się najlepszymi przyjaciółmi, wspaniałymi kompanami podczas ów imprez czy remontów. Pewne jest, że życie we wspólnocie będzie przyjemnością, a nie udręką. Może warto te zasady spisać i powiesić na drzwiach wejściowych do osiedlowych klatek? Niestety wielu zapomina o tym, by być dla siebie miłym i uczynnym. Szkoda, dlatego zapraszamy mieszkańców naszego miasta do budowania sąsiedzkich relacji i dobrych kontaktów. Będzie żyło się lepiej!