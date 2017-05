Interwencja | Można ścinać, czy nie?

Od momentu zmiany przepisów w sprawie wycinki drzew, wśród mieszkańców pojawiają się pytania i wątpliwości związane z tym, kiedy można takiej wycinki dokonywać samowolnie, a kiedy potrzebne są do tego pozwolenia. Podobne wątpliwości miał w ubiegłym tygodniu mieszkaniec Trzebnicy, który zgłosił do nas interwencję związaną z wycinką dębu.



Dokładnie w ubiegły czwartek zadzwonił do nas zdenerwowany mieszkaniec, który twierdził, że przy ulicy Chopina w Trzebnicy ścinany jest wieloletni dąb. Mieszkaniec poprosił nas o interwencję w tej sprawie. My natomiast poprosiliśmy o informację pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Trzebnicy:

– Jeżeli drzewo jest wycinane, to jest wycinane na prywatnej posesji. Gmina nic w tym momencie nie robi przy ul. Chopina. A zgodnie z nową ustawą właściciel nie musi informować nawet o zamiarze wycinki (…) Okres lęgowy obowiązuje mieszkańca, który dokonuje takiej pielęgnacji, czy wycinki drzewa. To on jest zobowiązany dokonać oględzin drzew. Jeżeli nie stwierdzi gniazdowania ptaków, to może przystąpić do wycinki. To jest jego decyzja i to on odpowiada za to, jeśli ktoś by go przyłapał, że jakieś gniazda na drzewie jednak były – poinformował nas pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą, którą wprowadził minister Szyszko (PiS), od 1 stycznia tego roku nie jest wymagane zezwolenie w przypadku wycięcia drzew lub krzewów, które rosną na posesjach stanowiących własność osób fizycznych i są wykonywane w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba te warunki muszą jednak zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie drzewa mogło nastąpić bez dodatkowej kontroli.