Interwencja | Mogą jeździć, czy nie?

opowiadał zdenerwowany mieszkaniec osiedla przy ul. Ogrodowej.

Mieszkaniec opowiadał także o licznych nierównościach i wgnieceniach w asfalcie, co miałoby wynikać z niewłaściwego używania drogi przez pojazdy przewyższające tonażem dopuszczalne normy. Dodatkowo w wyniku wjazdów i wyjazdów samochodów ciężarowych na drogę gruntową notorycznie powstawać miało zabrudzenie nawierzchni.

Skontaktowaliśmy się z Komendantem Straży Miejskiej w Trzebnicy,

– Jeżeli chodzi o wjazd pojazdów, które przekraczają tonażem, dopuszczalną normę, to do kontroli jest upoważniona policja lub inspekcja transportu drogowego, bo Straż Miejska nie ma uprawnień do kontroli dokumentów ani zatrzymywania pojazdów w ruchu. Ten pan był o tym informowany, że jeżeli chodzi o wjazd pojazdów, zgłoszenie powinno kierować się najpierw na policję. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, to ulica Ogrodowa w tej chwili jest ulicą, którędy przejeżdżają pojazdy na budowę, a właściwie niejedną budowę pobliskich domów jednorodzinnych, więc takie zanieczyszczenia się pojawiają. Jeśli są – jedziemy i interweniujemy na budowach u inwestorów i kierowników i jest sprzątane. I za każdym razem, jak ten pan do nas dzwonił, była taka interwencja z naszej strony. Nie ma natomiast takiej możliwości, abyśmy postawili tam kogoś na stałe i pilnowali, żeby żaden samochód z drogi gruntowej nie wyjechał – poinformował komendant Zasieczny.

Wygląda na to, że jedynym i najskuteczniejszym wyjściem z sytuacji będzie złapanie na „gorącym uczynku” łamiących przepisy kierowców samochodów ciężarowych, dowożących materiały na budowy. Jeśli udowodni im się permanentne niestosowanie, do zakazu wjazdu pojazdów powyżej 5 ton i odpowiednio ukarze, zapewne sytuacja przestanie się powtarzać.