Grupa MoCarta w czerwcu w OOK

W piątek 9 czerwca 2017 o godz. 18.30 zapraszamy na występ kabaretu Grupa MoCarta z programem „Ale CZAD, czyli podróże Grupy MoCarta”.

Bilety w cenach 50 zł (dorośli) i 30 zł (młodzież) do nabycia w sekretariacie OOK. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem 71 310 12 51.

Jak przekonują sami artyści: „Podróże to nowe miejsca, ciekawi ludzie, zaskakujące przygody i ogromna energia – jednym słowem CZAD. Czad to prędkość, zmiany czasu, hotele, lotniska, utracone bagaże oraz kraj, w którym Grupa jeszcze nie koncertowała.

Ale Czad, czyli podróże Grupy MoCarta to nowy program kwartetu, w którym muzycy zagrają i opowiedzą między innymi o Chinach, Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice Czeskiej. W programie Grupy jak zwykle dominować będzie muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym żartem. Muzycy zagrają wiele nowych utworów, ale czasem wrócą do kilku swoich evergreenów.

Cóż… Panowie z wiekiem stają się nieco sentymentalni.

Nowy program Grupy MoCarta to największe przeboje muzyki nie tylko klasycznej, inteligentny żart i mnóstwo energii z całego świata – jednym słowem będzie CZAD!

Od kilku lat Grupa MoCarta jest jednym z najczęściej występujących za granicą polskich zespołów. Muzycy grali w wielu, niekiedy bardzo egzotycznych miejscach, takich jak:

– znane z handlu narkotykami meksykańskie miasto Ciudad Juarez,

– Wenatchee – miasteczko na końcu świata i Stanów Zjednoczonych, w którym nie stanęła wcześniej stopa polskiego artysty,

– małe chińskie miasta, te poniżej 15 milionów mieszkańców, takie jak 南昌.

Dzięki możliwości występowania w wielu zakątkach świata, muzycy poznali kulturę wielu narodów. Wiedzą też czym różni się publiczność tajwańska od belgijskiej (Belgowie bardzo kaszlą…).

Jednak powszechnie wiadomo, że najpiękniejszym miejscem na świecie jest terminal przylotów na lotnisku Okęcie, a najwspanialszą publicznością są Polacy.

Po wielu zagranicznych wojażach Grupa MoCarta nie może się już doczekać koncertów w Ojczyźnie.

Do zobaczenia!”

(materiały prasowe artystów)