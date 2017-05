Dziś obchodzimy Dzień Europy

Być może w kalendarzu lub innym miejscu natrafiliście na informację o tym, że 9 maja to Dzień Europy, i zastanawialiście się nad znaczeniem tej daty. Nadal niewiele osób w Europie pamięta, że to 9 maja 1950 r. uczyniono pierwszy krok w tworzeniu tego, co znamy dziś pod nazwą Unii Europejskiej.

Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana właśnie 9 maja 1950. Każdy kraj, który postanawia w sposób demokratyczny przystąpić do Unii Europejskiej, zobowiązuje się przestrzegać jej fundamentalnych wartości: pokoju i solidarności.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 13. lat, dokładnie od 1 maja 2004 roku. Warto przypomnieć, że w przeprowadzonym rok wcześniej ogólnokrajowym referendum aż 77,45 proc. Polaków opowiedziało się za przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.