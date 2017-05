Dlaczego ciągle śmiecą?

Teoretycznie każdy mieszkaniec płaci taki sam „podatek śmieciowy”, który uzależniony jest tylko od tego, czy zadeklarował się segregować odpady czy nie. Są jednak tacy, którzy chcą „oszukać system” i wyrzucają śmieci przy drogach. Dlaczego tak się dzieje?



Z prośbą o interwencję zwróciła się do nas mieszkanka Obornik Śl, która zwróciła uwagę na śmieci wyrzucone na tak zwanym „Zatorzu”.

„Piszę z prośbą o interwencję. Mianowicie na ulicy Spółdzielczej w Obornikach Śląskich, ktoś zrobił sobie prywatne wysypisko.Śmieci pojawiły w czasie, kiedy prowadzona była akcja wywozu śmieci wielkogabarytowych. Owszem zostały zebrane stare krzesła, meble itp., ale pozostały śmieci dorzucone przez przejeżdżające auta. Jestem mieszkanką „Zatorza”, mieszkam niedaleko tej sterty śmieci. Przeszkadza nam to, bo nie ma żadnego zainteresowania ze strony służb porządkowych” – napisała oborniczanka, która poprosiła o anonimowość. Do listu dołączyła także zdjęcia.

O to, dlaczego śmieci nie zostały sprzątnięte zapytaliśmy urzędników.

– Pracownicy wydziału ochrony środowiska, podczas pracy w terenie, stwierdzili zalegające odpady we wskazanym miejscu i zlecono ich uprzątnięcie. Na dzień dzisiejszy potwierdzono, że wykonawca uporządkował już teren – mówi Małgorzata Jewiarz odpowiedzialna za sprawy związane z gospodarką odpadami, pracownik wydziału ochrony środowiska w UM w Obornikach Śl. .

Ale czy za każdym razem, kiedy ktoś zrobi sobie śmietnik z pobocza czy lasu, gmina na własny koszt będzie musiała posprzątać teren? Czy nie ma sposobu na ukaranie osób, które nie wyrzucają odpadów do kubłów czy kontenerów? Przecież każdy mieszkaniec za śmieci musi zapłacić tyle samo.

– Pomimo istniejącego systemu odbioru odpadów od mieszkańców powstaje nadal wiele „dzikich wysypisk”. Są one lokalizowane przez pracowników Urzędu podczas pracy terenie, ale też zgłoszenia przekazują mieszkańcy i sołtysi. Zdarza się, że wśród odpadów znajdujemy dokumenty z danymi osobowymi. W takich sytuacjach występujemy do Komisariatu Policji o ukaranie. Należy jednak pamiętać, że to właściciel nieruchomości odpowiada za czystość i porządek na swoim terenie, dlatego też w przypadku nieodnalezienia sprawcy, to właściciel jest zobowiązany do uporządkowania działki – odpowiada Małgorzata Jewiarz.

Jeśli zatem ktoś wyrzuci śmieci na naszą działkę, to my będziemy odpowiedzialni za odpowiednie ich posprzątanie.