Czym jest charakterystyczny żółty pył na karoserii samochodów?

Karoserie i szyby samochodowe, okna, brzegi kałuż, liście na drzewach i wszelkie inne przedmioty znajdujące się na wolnym powietrzu w ostatnich dniach zostały pokryte tajemniczym żółto-zielonym pyłem. Skąd się on wziął i czy może być niebezpieczny?

Myjnie od kilku dni liczą zyski, bo kierowcy masowo udali się do nich po tym, gdy na karoseriach i szybach ich aut osiadł zagadkowy pył. Niektóre samochody były nim pokryte grubą warstwą.

Nie jest to pył i piasek pochodzący znad Sahary, który przyniesiony został wraz z wiatrem nad Polskę. Choć takie zjawiska mają u nas miejsce nawet kilkukrotnie w ciągu roku, to jednak tym razem żadna masywna burza piaskowa do środkowej części Europy w ostatnim czasie nie dotarła.

Przyczyna nie znajduje się tysiące kilometrów od naszych domów, w północnej Afryce, lecz znacznie bliżej, zaledwie kilka lub kilkadziesiąt metrów od nas. To sosna, która corocznie między początkiem maja a połową czerwca zaczyna okres pylenia.

W tym sezonie pylenie jest znacznie intensywniejsze niż zazwyczaj, ponieważ mieliśmy kilka naprawdę ciepłych, suchych i słonecznych dni. Jednak najważniejszym zjawiskiem był bardzo słaby wiatr. Dzięki temu żółto-zielony pyłek na kwiatostanach sosny zaczął się gromadzić i nie był na bieżąco przez wiatr uwalniany.

To się zmieniło podczas minionego weekendu (20-21.05), gdy nad Polską przeszedł front atmosferyczny, który spowodował nasilenie się wiatru. Porywy chwilami dochodziły do 40-50 km/h, a to wystarczy, aby solidnie potrząsały gałązkami sosny i uwalniały duże ilości pyłku, który następnie osadzał się m.in. na samochodach.

Na szczęście ziarna pyłków drzew iglastych uczulają rzadko, a w przypadku sosny niemal nigdy. Jednak osoby, które skarżą się na alergię, mogą doświadczać objawów mechanicznych, czyli swędzenia nosa i oczu oraz kichania w momencie, gdy osiądą na nas większe ilości pyłku.

Jednak nie tylko pyłek sosny bywa o tej porze roku zmorą każdego kierowcy, lecz również inne pylące lub gubiące swój kwiatostan drzewa i krzewy. Parkowanie w ich pobliżu może się skończyć pokryciem samochodów np. lepkimi kotkami, które trudno jest usunąć.

Aby oszczędzić sobie tej nieprzyjemności, unikajmy parkowania w okolicach drzew, które dobrze znamy z takich corocznych psikusów, a wówczas nasza wizyta na myjni będzie rzadsza.