Czy wiesz, co Twoje dziecko ogląda w telefonie?

25 kwietnia 2017 roku Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego zmieniła dyrektywę dotyczącą usług audiowizualnych, która ma przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami. Małoletni stanowią coraz liczniejszą grupę eksploatatorów Internetu.

Coraz bardziej obniża się wiek, w którym dzieci zaczynają regularnie korzystać telefonów komórkowych. W dużych miastach normą są siedmiolatki posiadające własne urządzenie mobilne. Ochrona przed niewłaściwymi treściami jest niewspółmierna z łatwym dostępem do nich. PE proponuje, by zasady stosowane w telewizji zostały zaadaptowane do usług w globalnej sieci. A platformy z plikami video zobowiązane zostaną do usuwania szkodliwej zawartości oraz będą musiały ułatwić procedurę zgłaszania takowych przez swoich użytkowników.

Ponad połowa uczniów przyznała, że posiada na swoim smartfonie materiały, których nie powinni widzieć inni.[…] badana młodzież przyznaje, że otrzymuje od innych (i sama wysyła) materiały o treści erotycznej w postaci zdjęć czy filmów – to dane z pierwszego w Polsce raportu o „Nałogowym korzystaniu z telefonów komórkowych ” wykonanego przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Jednocześnie tylko niespełna jedna trzecia badanych przyznaje, że rodzice rozmawiali z nimi na temat szkodliwości nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. Nieświadomi, niebezpieczeństw czyhających w wirtualnym świecie, są więc nie tylko małoletni. W najbliższym czasie należy się spodziewać, być może automatycznych, ograniczeń dla dzieci w szeroko pojętnej trosce o ich bezpieczeństwo.

Na razie wsparcie oferują polskojęzyczne aplikacje znacznie redukujące dostęp do nieodpowiednich treści. Do rodziców należy wybór i zainstalowanie preferowanego programu na urządzeniach mobilnych.

Eset Parental Control – podpowiada, które aplikacje na urządzenia mobilne są bezpieczne dla dzieci, blokuje, wskazane przez opiekunów, nieodpowiednie strony internetowe, pokazuje na mapie bieżącą lokalizację dziecka, stwarza możliwość wprowadzenia ograniczeń czasowych korzystania z telefonu czy tabletu.

Podobnie funkcjonują Kaspersky SafeKinds i aplikacja Orange Chroń Dzieci w Sieci, dodatkowo dając możliwość włączenia bezpiecznego wyszukiwania w Internecie, z pominięciem treści pornograficznych lub wulgarnych, monitorowania i raportowania rodzicom wirtualnej aktywności dzieci czy ochronę każdej sieci: 3G, LTE oraz prywatnych i publicznych sieciach Wi-Fi.

Wypracowaniem zdrowych nawyków i złapaniem równowagi między czasem spędzanym w sieci i w realnym życiu bez odbierania swobody, zajmuje się Norton Family Premier. Twórcy podkreślają łatwość zarządzania ochroną na wszystkich urządzeniach dostępnych dzieciom, zapewniając dbałość o ochronę ich prywatności i reputację.

Dla najmłodszych odbiorców są: Kids Place, Kid’s Shell lub Blokada rodzicielska, czyli specjalne panele pozwalające na uruchomienie wyłącznie wybranych aplikacji także bez możliwości dzwonienia, wysyłania SMS-ów czy modyfikowania ustawień w telefonie.

Care4 i Kontrola Rodzicielska umożliwiają na bieżąco śledzić aktywność podopiecznych w sieci.

Podstawowe blokady są darmowe, odpłatne rozszerzenia lub wersje oferują dodatkowo m.in.: włączenie w możliwość kontrolowania wszystkich dzieci w rodzinie, przesyłanie alarmów i powiadomień w momencie opuszczenia przez dziecko miejsca, zdefiniowanego przez opiekunów jako bezpieczne lub monitorowanie aktywności na Facebooku oraz połączeń głosowych i tekstowych.

I jeszcze tylko wszędobylski hejt pozostaje ograniczyć. Inspiracją służy amerykańska nastolatka Trisha Prabhu, która stworzyła program ReThink analizujący szkodliwe treści i pytający piszącego, czy jest pewny, że dany tekst chce opublikować. Wówczas średnio tylko 7 proc. decyduje się na zamieszczenie hejtu w Internecie.

PRConnect