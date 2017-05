Cloud serwer – idealne rozwiązanie dla firm

Korzystanie z serwerów w chmurze ułatwia pracę oraz czyni ją bardziej wydajną. Usługa polega na udostępnianiu różnych funkcji internetowych, takich jak serwery, system operacyjny czy magazyn bazy danych. Cloud serwer jest szczególnie skierowany do sektora biznesowego. Aby zabezpieczyć się przed włamaniem, należy stworzyć skomplikowane hasło zawierające małe, duże litery i znaki specjalne oraz zadbać o certyfikat SSL.

Chmury obliczeniowe zapewniają łatwiejszą pracę oraz wygodne korzystanie z aplikacji. Z racji, że dane są bardziej narażone na atak ze strony hakerów, należy wybrać skuteczną metodę szyfryzacji haseł.

Czym jest cloud computing?

Cloud computing (chmura obliczeniowa) to zestaw usług informatycznych skupionych wokół udostępniania różnych funkcji, np. bazy danych, system operacyjny czy serwer. Jest to znacznie zaoszczędzenie kosztów prowadzenia firmy w internecie, ponieważ można zmniejszyć liczne wydatki związane z nowym sprzętem czy angażowaniem do pracy informatyków, którzy obsługiwaliby serwer stacjonarny. W ofercie firm hostingowych, takich jak kylos.pl jest też profesjonalna grupa informatyków, którzy czuwają nad pracą serwera. Klient zarządza serwerem w chmurze za pomocą prostego w obsłudze panelu administracyjnego, który można swobodnie modyfikować. Z łatwością też skaluje się ilość zasobów do swoich potrzeb. Tworzenie back-up’ów (kopii zapasowych) jest również niezmiernie proste, ponieważ wszystkie dane są zapisane na zewnętrznej platformie, którą łatwo można skopiować.

Cloud serwer – dla kogo jest skierowany?

Chociaż coraz częściej z chmury korzystają indywidualni klienci, to największe zastosowanie usługa ma w sferze biznesowej. Małe firmy mogą korzystać z usług, które w normalnej formie są dla nich za drogie. Nie trzeba też kupować licencji na korzystanie z wybranych programów i aplikacji. Dzięki mobilności chmur obliczeniowych, nie trzeba za każdym razem chodzić do budynku biura aby pracować na danych firmowych. Wszystko jest w zasięgu smartfona, tabletu czy laptopa. Każdy z pracowników może też z łatwością dzielić się informacjami i udostępniać sobie potrzebne dane, co zwiększa wydajność i przyspiesza rozwój firmy.

Bezpieczeństwo pracy w chmurze

Aby uzyskać dostęp do danych umieszczonych w chmurze, wystarczy mieć login i hasło użytkownika. O ile jest to duże ułatwienie pracy, stanowi też duże zagrożenie przed włamaniem. Gdy haker zajmie konto użytkownika, może wykorzystać dane przeciwko firmie lub wykraść je dla swoich celów. Aby temu przeciwdziałać, należy tworzyć hasła złożone z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, takich jak * czy #. W przypadku firm niezbędnym elementem jest też szyfrowanie certyfikatem SSL.

