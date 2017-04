Baleriny – wygodnie i elegancko

Za wygodę i komfort noszenia pokochały je miliony kobiet na czele ze słynnymi ikonami stylu – Brigitte Bardot czy Audrey Hepburn. Baleriny to niekwestionowany must have w szafie każdej kobiety, niezależnie od tego, ile ma lat. W czym tkwi fenomen tych ponadczasowych butów?

Wygodnie vs. Elegancko

Chcąc wyglądać elegancko, bardzo trudno uniknąć noszenia butów na wysokim obcasie. Trzeba jednak przyznać, że nie każda kobieta czuje się w nich wygodnie i pewnie. Baleriny to buty, które raz na zawsze rozwiązały nasz dylemat – wygodnie czy elegancko? Jak się okazuje te dwie cechy obuwia mogą iść w parze. Klasyczne baletki to buty wzorowane na pointach ubieranych przez baletnice. Są jednak o wiele bardziej komfortowe w noszeniu i właśnie ze względu na to z chęcią sięgają po nie zarówno blogerki o ekstrawaganckim stylu, jak i stylowe Paryżanki, które skłaniają się w stronę klasycznej, ponadczasowej elegancji.

Baleriny w stylu gwiazd

Z czym kojarzy nam się płaskie obuwie z charakterystyczną, wyciętą cholewką? Przede wszystkim z kultowymi stylizacjami takich ikon, jak Brigitte Bardot czy Audrey Hepburn. Baleriny w zestawie z prostymi cygaretkami o długości 7/8 oraz koszulką w paski to absolutnie kultowy look, który podbił serca wielu kobiet na całym świecie. Baleriny fantastycznie prezentują się również z sukienkami o rozkloszowanym dole. Jeśli szukasz inspiracji dotyczących łączenia baletek w ciekawe stylizacje, szukaj pod hasłem „francuski szyk”. To właśnie Francuzki wyspecjalizowały się w minimalistycznych, a jednak niezwykle efektownych stylizacjach z balerinami w roli głównej.

Jak wybrać najlepsze baleriny?

Dobry wygląd to jednak nie wszystko. Wybierając baleriny, powinnyśmy zwrócić szczególną uwagę na jakość materiałów oraz krój. Nie wszystkie buty tego typu zapewnią takie same poczucie komfortu noszenia. Szczególnie, jeśli postawisz na baleriny z sieciówki lub od marki, która szyje je ze sztucznych tworzyw. Najlepsze baletki to te z naturalnej skóry, zamszu lub oddychającego płótna. Tego typu materiały są przyjazne dla skóry i umożliwiają jej odpowiednią wentylację. Jakość materiałów ma też wpływ na trwałość takich butów. Te wykonane z wysokogatunkowych tworzyw posłużą nam nawet kilka dobrych sezonów. Ciekawą propozycją są również baleriny z materiału Melflex od marki Melissa. Te buty są niezwykle elastyczne, a zarazem zdrowe dla stóp.

Jakie baleriny tej wiosny?

W sezonie wiosennym 2017 moda ponownie dąży w kierunku maksymalnego uproszczenia. Po raz kolejny sprawdza się więc zasada „Less is more”. Jeśli poszukujesz idealnych baletek na tegoroczną wiosnę, to z pewnością warto zainwestować w klasyczne, ponadczasowe modele od takich marek, jak Vagabond, Emu, Ginno Rossi Baldowski czy Melissa. Marki te łączą minimalistyczny design z ciekawymi detalami, dzięki czemu ich baleriny są naprawdę oryginalne i wyjątkowe. Jakie kolory warto mieć w swojej szafie? Przede wszystkim beżowe baleriny, które optycznie wydłużą nogi oraz najbardziej klasyczne, a zarazem uniwersalne czarne baletki. Buty w tych dwóch bazowych kolorach stworzą podstawę garderoby każdej kobiety.

Baleriny to niezastąpione obuwie, które łączy w sobie wygodę z elegancją. Różnorodne modele i kolory baletek wykonanych z najwyższej jakości materiałów możesz nosić do każdego typu stylizacji.

