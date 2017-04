Warszawskie getto było jednym z największych założonych w czasach drugiej wojny światowej, przez Niemców. Według oficjalnych spisów w 1939 r. w Warszawie przebywało blisko 400 tys. Żydów.

Powstanie w getcie wybuchło o świcie 19 kwietnia 1943 r. Niemieccy żołnierzy przystąpili do ostatecznej likwidacji pozostałości po dzielnicy żydowskiej. Kilkuset słabo uzbrojonych powstańców z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawiło opór hitlerowskiej machinie zagłady, bronili się granatami i butelkami wypełnionymi benzyną. Przeciwko ich działaniom stanęło blisko 2 tys. wyszkolonych żołnierzy i policjantów, uzbrojonych w karabiny. Dodatkowo działania wojsk wspierały czołgi i samoloty bojowe. Dodatkowo 25 kwietnia niemieckie samoloty zrzuciły bomby zapalające na teren getta. Mimo tak dużej przewagi wojskowej, powstanie trwało aż miesiąc. Oficjalnie na znak stłumienia powstania, 16 maja Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem.

W obecnych czasach nie trzeba zbyt wiele, żeby symbolicznie oddać hołd powstańcom z warszawskiego getta, którzy walczyli o swoje życie do ostatnich chwil. Wystarczy przyklejony do ubrania papierowy żonkil. Jest to znak, że nadal pamiętamy o bohaterach, którzy te 74 lata temu rzucili wyzwanie zbuntowania się przeciwko prawdziwemu złu.