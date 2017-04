Mimo że sezon infekcji już za nami, wiosenne miesiące to właściwie jedyny moment, kiedy można zebrać młode pędy sosny i przygotować z nich pełen witamin syrop.

Syrop przygotowany z pędów sosny to prawdziwie naturalna substancja lecznicza. Profilaktycznie stosowany przez cały rok, wspomoże nasz organizm, dzięki czemu uniknąć będziemy mogli kuracji antybiotykiem, w sytuacji infekcji.

Przez lata syrop z pędów sosny stosowany był w leczeniu przeziębień. Wszystko to dzięki zawartych w nim związkach chemicznych o lekko gorzkim smaku, które działają wzmacniająco, mają działanie przeciwzapalne i rozkurczowe, dodatkowo działają pobudzająco na apetyt. Dostarczają organizmowi sole mineralne i witaminę C, składniki niezbędne w walce z chorobami układu oddechowego.

Jak przygotować syrop z pędów sosny?

Tak naprawdę jest na to bardzo prosty sposób. Młode pędy sosnowe trzeba zbierać na przełomie kwietnia i maja. Jasnozielone młode przyrosty ścina się w brązowej osłonce. Pamiętać należy, żeby pędy ścinać z kilku drzew, żeby nie zniszczyć całkowicie jednego drzewka.

W następnej kolejności zebrane pędy trzeba dokładnie wypłukać, pokroić na małe kawałki i ułożyć w szklanym słoju. Tak przygotowaną warstwę pędów posypujemy cukrem, ugniatamy drewnianym tłuczkiem i tak przygotowany słoik zakręcamy i odstawiamy w słoneczne miejsce. Syrop z sosny gotowy będzie po około półtorej do dwóch tygodni. Wtedy to płyn należy przecedzić i przelać do mniejszych buteleczek. Tak gotowy wywar przechowuje się w ciemnym i chłodnym miejscu. Profilaktycznie stosować powinno się po jednej łyżeczce syropu dziennie.