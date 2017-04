Wytańczyły medale na Grand Prix Polski

To były fantastyczne, a zarazem bardzo wymagające turnieje. Jednak dziewczęta z naszego powiatu spisały się doskonale i z zawodów wracają „z tarczą”…



Pierwsze zmagania odbyły się jeszcze 9 kwietnia, w Jeleniej Górze, gdzie odbył się Ogólnopolski Festiwal Tańca. Tancerki ze Studia Tańca Klasycznego Sofija Katarzyny Długosz wytańczyły w konkursie miejsca na podium. Uczennice STK Sofija, z gmin Trzebnica, Oborniki Śl i Żmigród zaprezentowały się w układach solowych oraz w formacjach i mini formacjach.

Trzebnickie tancerki w składzie: Nikola Szymańska (brąz solo), Paulina Basiak, Weronika Franczak (brąz solo), Hanna Krupa, Marcelina Obała, Oliwia Waleńców (4 miejsce), Wiktoria Kuszaj, Zofia Bildz, Magda Wojtkowiak (złoto solo debiuty) oraz Izabella Trześniowska zdobyły srebro w choreografii grupowej pt: „Drzewa” oraz brąz za choreografię pt: „Klucz”.

Oborniczanki Hanna Smoleń (solo złoty medal), Julia Szymik (solo debiuty srebro), Karolina Rybka(solo debiuty brąz), Maja Wolska, Lena Malawko, Natalia Górczyk, Wiktoria Włos, Marika Graba w kat. do 11 lat – formacje – wytańczyły drugie miejsce, a mini formacja zdobyła brąz. Starsze koleżanki z Obornik Śl. w kat. 12-15 lat Aleksandra Świątek (solo debiuty srebro), Emilia Rejman (solo debiuty brąz), Alicja Czajkowska (solo srebro), Oliwia Ołdziejewska (kat. 15+ solo srebro), Zofia Wojciechowska, Natalia Kunicka i Aleksandra Forysiak, za formację zdobyły brązowy medal, a za mini formację srebro. Medale dołozyły także żmigrodzkie tancerki z Sofiji za formację pt. ” Elena” zdobyły brąz a były to: Maja Sajewicz, Maja Poślednik (solo debiuty brąz), Maria Kilian (solo debiuty brąz), Aleksandra Szczotka, Pola Kropielnicka, Amelia Brzezińska, Natalia Timmermans i Karolina Rudnicka.

Grand Prix Polski

22 kwietnia w Kotowicach Brzeskich odbyło się Grand Prix Polski i tym razem również trzebnickie, obornickie i żmigrodzkie tancerki z Sofiji zaprezentowały swoje wspaniałe umiejętności. W festiwalu wzięło udział ok. 2000 tancerek i tancerzy z całej Polski, festiwal trwał dwa dni, od wczesnych godzin porannych, do późnej nocy. Sofijki przywiozły srebro, brąz i wyróżnienie.

– Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Wśród tancerzy byli mistrzowie Europy. Cieszę się, że moje dziewczyny mogły z nimi konkurować. Uważam, że każda z tancerek Sofiji reprezentuje wysoki poziom taneczny, kultury osobistej i jest dobrym człowiekiem. Te wszystkie cechy, plus wewnętrzna dyscyplina łącząc się, sprawiają, że taka drużyna i praca z nimi to skarb. Nawet kiedy, jesteśmy zmęczone czy zdenerwowane to taniec wyzwala w nas pokłady pozytywnej energii, a to jest najważniejsze. Trenerki Sofiji to doświadczone Panie, które zawsze mają na uwadze dobro i rozwój swoich uczennic. Kiedy dodamy wszystko do siebie powstaje: Sofija – powiedziała nam właścicielka szkoły tańca, Katarzyna Długosz.