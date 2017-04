Święta Wielkanocne nierozłącznie związane są nie tylko ze święceniem pokarmów, pieczeniem wielkanocnych babek, czy tradycyjnym malowaniem jajek. Coraz powszechniejszy staję się w naszym kraju zwyczaj związany z prezentami od… wielkanocnego zająca. Jakie inne zwyczaje i obrzęd obchodzimy w czasie Wielkanocy?

Według tradycji, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, czyli Wielkanocną Niedzielę, zając chodzi z wielkanocnym koszykiem i rozdaje prezenty. Są to zazwyczaj jakieś drobne upominki czy słodycze. Jego zadaniem jest zostawianie niespodzianek w różnych zakamarkach domu, bądź ogrodu, a zadaniem najmłodszych członków rodziny jest ich odszukanie. Zwyczaj związany z poszukiwaniem prezentów od zajączka przywędrował do Polski z Europy Zachodniej, a dokładniej z Niemiec. Puszysty zajączek przynoszący na Wielkanoc dzieciom prezenty budzi pozytywne emocje i skojarzenia.

Jedną z ważniejszych tradycji jest wspólne, rodzinne śniadanie wielkanocne. Jest to bardzo stara tradycja. Uroczyste śniadanie to symbol świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Na świątecznym stole oprócz tego, co wcześniej święciliśmy w świątecznym koszyczku, obowiązkowy jest żurek i biała kiełbasa. Tradycyjny stół wielkanocny nie może również istnieć bez pysznych, tradycyjnych wypieków, takich jak babki i mazurki. Podczas śniadania wielkanocnego Polacy składają sobie wielkanocne życzenia, niektórzy również stukają się jajkami ze święconki.

Drugi dzień świąt to jedna z ciekawszych chwil, dla najmłodszych członków rodziny, mowa oczywiście o Wielkim Poniedziałku, nazywanym inaczej Śmigusem Dyngusem. Jest to kolejna z bardzo starych tradycji. W obecnych czasach jednak straciła nieco na swoim symbolicznym znaczeniu. Niegdyś wodą oblewało się wyłącznie niezamężne dziewczyny. W czasach nam współczesnych wody nie szczędzi się już na nikogo, co skończyć może się nawet kłótnią. Mimo wszystko odrobina zimnej wody nikomu nie zaszkodzi, a tradycja musi być zachowana.

Najważniejsze jednak w czasie świąt jest wspólne spędzenie czasu z rodziną. Jest to czas, kiedy przede wszystkim powinniśmy wspólnie się radować ze Zmartwychwstania Chrystusa.