Niestety okazuje się, że pogoda w świąteczny weekend nie będzie nas rozpieszczać. Jedno z ludowych powiedzeń mówi, że „Jaka na Julii pogoda, taką Wielkanoc poda”. I niestety powiedzenie to sprawdza się całkowicie. Wystarczy przypomnieć sobie niezbyt zachęcającą aurę w ubiegłą sobotę (8 kwietnia), by wiedzieć, co czeka nas w ciągu najbliższych, świątecznych dni.

Pogoda w Wielki Piątek, 14 kwietnia nie będzie należała do najlepszych. Niemal w całym niezbędne okazać mogą się parasole, będzie pochmurno, wietrznie i deszczowo. Niewielkie przejaśnienia możliwe są tylko w zachodniej części Polski. Najcieplejszym miastem będzie Wrocław, tutaj termometry pokażą do 11 stopni Celsjusza. Jak zapowiadają synoptycy, jest to skutek napływającej znad Atlantyku rześkiej masy powietrza. Dlatego wybierając się na zakupy, proponujemy ubrać się nieco cieplej.

Niewielkie rozpogodzenie i ocieplenie czeka nas natomiast w Wielką Sobotę, 15 kwietnia, nie jest to jednak dobra wiadomość dla wszystkich. Północ i zachód naszego kraju wciąż pozostaną pod wpływem chłodniejszej masy powietrza znad Atlantyku. Temperatury przewidywane na terenie dolnego śląska w ten dzień wahać będą się w granicach 11 – 12 stopni Celsjusza, przewidywane są również burze i opady deszczu. W nocy temperatura spaść może nawet do 4 stopni.

W Niedzielę Wielkanocną, która wypada 16 kwietnia, niebo nad całą Polską zasnują chmury, z których może przelotnie padać. Na zachodnich terenach kraju słupki rtęci wskażą maksymalnie 100 stopni. Będzie też bardzo wietrznie. Niewiele lepiej zapowiada się aura, w czasie rodzinnych wyjazdów czy spacerów niezbędne okazać się mogą parasole.

Jak przystało na Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia pogoda sprawi nam Śmigusa Dyngusa prosto z nieba. Cały dzień zapowiada się bardzo deszczowo. Niestety będzie też jeszcze chłodniej. Słupki rtęci w termometrach nie przekroczą niestety nawet 9 stopni Celsjusza.