Według wstępnych zapowiedzi, na początku 2018 r. wzrosnąć ma wynagrodzenie minimalne. Prognozuje się, że wzrośnie o co najmniej 49 zł. W takiej sytuacji stawka godzinowa może osiągnąć poziom 13,3 zł brutto za godzinę pracy.

Kwoty te wynikają z nowych prognoz makroekonomicznych przygotowanych przez rząd oraz przepisów zawartych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jednak finalna wysokość stawek będzie jeszcze przedmiotem negocjacji między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi.

Oficjalnie informacja ta zostanie potwierdzona do 10 maja, ponieważ do tego czasu strona rządowa zobowiązana jest do formalnego przedstawienia prognozowanych wielkości makroekonomicznych wszystkim partnerom społecznym.