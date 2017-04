To święto obchodzone od 1970 roku na świecie, a od 1990 w Polsce, jest wynikiem działań podjętych przez amerykańskich studentów, którzy walczyli, by nie stawać się bezrefleksyjnym konsumentem, a zadba o dobro zmieniającej się z dnia na dzień ziemi.

Dzień Ziemi wypada 22 kwietnia i jest to w głównej mierze akcja, której nadrzędnym zadaniem jest promowanie i wspieranie pro ekologicznych zachowań wśród ludzi. Niestety coraz częściej, w codziennym życiu zapominamy, jak ważna jest dla nas Ziemia. A przecież to nasza planeta, tu mamy swój dom, o który trzeba dbać, by nie uległ totalnemu zniszczeniu przez ludzkie zaniedbanie.

Społeczeństwo cały czas się rozwija, przez to każdego dnia produkujemy i wyrzucamy tony śmieci, produkujemy mnóstwo spalin i niestety wycinamy setki drzew, które są nam przecież niezbędne do życia.

Dzisiejsze międzynarodowe święto, to idealny moment, aby na chwilę się zatrzymać i zastanowić, zanim po raz kolejny wyrzucimy bezmyślnie puszkę lub butelkę w lesie, czy przydrożnym rowie. O dobro planety zadbać możemy wszyscy, bo to właśnie drobne działania składają się później na ogromną całość.