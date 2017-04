W zdecydowanej większości przypadków to kobiety muszą przerywać pracę, aby poświęcić czas na wychowanie dzieci czy opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zdarza się, że niekiedy, po kilku, czy kilkunastu latach trudno im wrócić do pracy.

Rynek się zmienia, pracodawcy szukają pracowników coraz młodszych z nowymi kompetencjami, umiejętnościami, a po długiej przerwie kobietom sprawia problem poruszanie się w zawiłościach nowych przepisów, umów i wymagań. Te, które nie mogą znaleźć pracy, chętnie otwierają własne firmy. One z kolei potrzebują doradztwa ze strony ZUS w zakresie obowiązków, jakie właściciel firmy ma wobec Zakładu.

Specjalnie organizowane spotkania dla kobiet mogą być świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów, czy uzyskania pomocy od specjalistów.

Kolejna okazja do spotkania dla chętnych już w środę, 26 kwietnia. Prelekcję na temat: „Praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą” wygłosi Roman Ciupa specjalista w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału ZUS we Wrocławiu.

Prelekcje prowadzone są bezpłatnie. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10 – 13 we Wrocławiu przy ulicy Walońskiej 3-5, sala 122.