Wielkanocny koszyczek przygotowujemy tradycyjnie na Wielką Sobotę, w ten właśnie dzień udajemy się ze święconką do kościoła. Pamiętajmy jednak, że jego zawartość ma symboliczne znaczenie. Samo święcenie pokarmów ma długą tradycję. Początki tego obrzędu sięgają już VII wieku. W Polsce natomiast praktykowane są od XIV. Warto sprawdzić, o czym powinniśmy pamiętać, przygotowując święconkę.

Zdarza się, że zawartość wielkanocnego koszyczka może się różnić w zależności od regionu, w którym mieszkamy, oraz od naszych osobistych upodobań. Są jednak pokarmy, o których nie można zapomnieć, ponieważ każdy z nich symbolizuje co innego.

Zgodnie z tradycją nie może zabraknąć:

Jajka — to najważniejszy symbol odradzającego się życia.

Chleba – który jest symbolem Ciała Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, by zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność.

Wędliny lub kiełbasy – czyli symbolu zdrowia i płodności dla nas i naszej rodziny.

Soli – symbolizuje ona oczyszczenie i prawdę, a włożona do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło.

Sera – który jest symbolem związku człowieka z przyrodą.

Chrzanu — oznacza siłę fizyczną, którą powinien nam zapewnić przez cały rok.

Ciasta – które symbolizować będzie umiejętności i doskonałości.

Baranka – czyli najbardziej znamiennego symbolu świąt wielkanocnych, który jednocześnie jest uosobieniem przezwyciężenia zła.

Zdarza się również, że do święconki dodajemy także słodycze oraz owoce. Jednak poza tymi tradycyjnymi elementami, możemy do koszyczka włożyć również to, co lubimy najbardziej i co ma dla nas symboliczne znaczenie.