Cały czas trwają działania związane z poszukiwaniem „nożownika” z Wszemirowa, który w poniedziałek ranił dwie osoby.

Napastnikowi udało się uciec z miejsca zdarzenia, a ranni mężczyźni trafili do szpitala w Trzebnicy. Obaj przeszli operacje ratujące życie. Ich stan obecnie oceniany jest jako średnio stabilny.

Sprawą zajęła się teraz Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Znane są im personalia sprawcy, jednak na chwilę obecną, ze względu na dobro prowadzonego śledztwa, nie mogą podać ich do informacji publicznej. Policja prowadzi działania operacyjne związane z ustaleniem miejsca pobytu napastnika.