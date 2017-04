W sobotę, 8 kwietnia obornicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ugościł zawodników z całej Polski trenujących na co dzień brazylijskie Jiu-Jitsu. Cel spotkania nie był przypadkowy, dzięki zaangażowaniu lokalnego klubu Invictus BJJ Oborniki Śląskie, zorganizowane zostało pierwsze sportowe seminarium poprowadzone przez trenera i zawodnika Maksymiliana Wiśniewskiego.



Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród zawodników, którzy przyjechali m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna, Poznania, Wrocławia i oczywiście Obornik Śląskich. Było to pierwsze seminarium z Brazylijskiego Jiu- Jitsu, które odbyło się w formule NO GI i GI. Wybór prowadzącego też był nieprzypadkowy, Maksymilian Wiśniewski jest wielokrotnym mistrzem Europy, mistrzem Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu, brązowym medalistą z Lizbony. A co najważniejsze pierwszym Polakiem, który wystartował w prestiżowym Copa Podio czyli najbardziej elitarnym turnieju organizowanym w Brazylii, w Rio de Janeiro.

Zajęcia to nie tylko czysta teoria, gdyż w tym sporcie największą wiedzę przekazać można bezpośrednio na macie. Po zakończonych zajęciach prowadzący Maksymilian Wiśniewski, wyróżnił kilku podopiecznych obornickiego klubu. Dzięki temu Piotr Kuczkowski i Mateusz Kusztal zostali promowani na niebieskie pasy BJJ. Pozostali uczestnicy spotkania, zostali natomiast promowani poprzez otrzymanie dodatkowych belek na pasie.

Trener i zawodnik klubu Invictus BJJ Oborniki Śląskie, Miłosz Borowski:

– Wszystkim zawodnikom gratulujemy nominacji! Seminarium to była fantastyczna forma przyswojenia nowej, dodatkowej wiedzy. Na pewno na tym nie poprzestaniemy. W tym roku planujemy zrealizować jeszcze co najmniej 2 – 3 takie spotkania. Żeby być najlepszym, trzeba trenować z najlepszymi, a trener Maksymilian Wiśniewski znajduje się w czołówce.

Jak podkreślili organizatorzy seminarium, fundusze na organizację zajęć udało im się pozyskać m.in. z Grantów Gminy Obornik Śląskich, Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz prywatnych sponsorów.

– Niezmiennie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania finansowo, ponieważ to również ma duży wpływ na nasze możliwości rozwoju. – dodaje Miłosz Borowski – Seminarium pokazało, że liczna frekwencja zawodników na zawodach czy tego typu spotkaniach, świadczy tylko o tym, że Brazylijskie Jiu-Jitsu rozwija się w Polsce bardzo szybko, z czego bardzo się cieszymy.