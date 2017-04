Skoki spadochronowe dla wszystkich? To możliwe w tandemie!

Masz ochotę na dobrą zabawę? Lubisz wyzwania oraz buzującą adrenalinę? W takim przypadku pomyśl o skoku spadochronowym. Jednak teraz, aby wziąć w nim udział, wcale nie musisz uczestniczyć w specjalnym szkoleniu. Możesz wybrać skok tandemowy, który pozwoli ci odczuć te niesamowite emocje bez żadnych szczególnych przygotowań!

Skoki spadochronowe nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla doświadczonych, przeszkolonych osób. Możemy bez problemu zdecydować się na skok w tandemie, który przyniesie ze sobą takie same emocje, ale bez poświęcania czasu i pieniędzy na szkolenie spadochronowe – to wydatek nawet 4 tysięcy złotych! W tandemie możemy skoczyć już za około 500 złotych, więc to atrakcyjna propozycja dla każdego spragnionego przygody.

Na czym polegają skoki w tandemie?

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z istnienia tego rodzaju skoków. Specjalne spadochrony tandemowe zaczęły być stosowane początkowo w Stanach Zjednoczonych, a w latach dziewięćdziesiątych zaczęły być stosowane w Polsce. Teraz w tandemie możemy skoczyć niemalże w każdym ośrodku spadochronowym – rezerwację możemy wykonać on-line.

Skoki tandemowe, jak możemy domyślić się po ich nazwie, polegają na skoku w dwójkę. Uczestnikami skoku są pilot tandemu – instruktor spadochroniarstwa posiadający na swoim koncie tysiące podobnych skoków, a także pasażer, który z kolei nie musi mieć żadnego szczególnego przygotowania. Pilot z pasażerem połączeni są uprzężą tandemową. Stosuje się też specjalne spadochrony z automatami. W związku z tym o bezpieczeństwo nie musimy się bać.

Do skoków tandemowych podchodzimy bez wcześniejszych szkoleń – otrzymujemy tylko instrukcje o tym, jak postępować podczas wydarzenia. Także otrzymujemy gogle i kombinezon, gdy wymaga tego aura. Skoki odbywają się z samolotu lecącego na wysokości 3000 lub 4000 metrów. Wysokość wyskoku wpływa na czas swobodnego spadania, którym nazywamy spadanie bez otwartego spadochronu – to właśnie w tym momencie możemy doznać na własnej skórze spadania w powietrzu i to bez żadnych ograniczeń.

Po osiągnięciu właściwego pułapu pilot tandemu otwiera spadochron. Potem przez parę minut uczestnicy już powoli spadają w kierunku lądowiska. Lądowanie jest miękkie – nie musimy obawiać się o kwestie bezpieczeństwa, ponieważ lądowanie nie wywoła kontuzji.

Kto może wziąć udział w skoku tandemowym?

Najważniejszą zaletą skoków spadochronowych w tandemie jest ich łatwa dostępność – pasażer nie musi przechodzić tej samej ścieżki, jak zawodowy skoczek. Nie oznacza to jednak, że każdy może skoczyć w tandemie. Główne przeciwwskazania to waga powyżej 100 kilogramów oraz wzrost poniżej 120 centymetrów, ponadto takie schorzenia jak epilepsja, wrodzona łamliwość kości, niestabilność kręgosłupa, a także ostra niewydolność układu oddechowego i krążeniowego.

Ceny skoków tandemowych wynoszą od 500 złotych do około 900 złotych. Najmniej zapłacimy za skok z 3000 metrów, najwięcej za skok z 4000 metrów z usługą wideorejestracji, aby uzyskać niezwykłą pamiątkę.

Dodatkowe informacje związane z skokami tandemowymi możemy znaleźć na stronie internetowej: skokiwarszawa.pl.

SPONSOROWANE