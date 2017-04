Już od jutra, przez najbliższe trzy dni gimnazjaliści z całej Polski przystąpią do Egzaminów Gimnazjalnych.

Z powodu wprowadzanej systematycznie reformy edukacji, związanej z wygaszaniem gimnazjów i powrotem do ośmioklasowego systemu szkół podstawowych, będzie to jeden z ostatnich egzaminów gimnazjalnych.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019, w tym samym czasie przeprowadzanym po raz pierwszy zostanie egzamin ósmoklasisty.

Przez najbliższe dni uczniowie gimnazjów podejdą do egzaminów, które składać będą się z trzech części: ‎humanistycznej, która obejmować będzie wiedzę z zakresu historii, WOS i języka ‎polskiego. Część druga to wiedza matematyczno-przyrodnicza, a ostatni dzień zmagań egzaminacyjnych to sprawdzenie wiedzy dotyczące języka obcego nowożytnego.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Część humanistyczna rozpocznie się w środę, 19 kwietnia, o godzinie 9, będzie to część związana z testem historii oraz WOS-u. Natomiast o godzinie 11 uczniowie przystąpią do części z języka polskiego.

Część matematyczno – przyrodnicza rozpocznie się w czwartek, 20 kwietnia o godzinie 9 testem z przedmiotów przyrodniczych (biologia i fizyka), o godzinie 11 kolejna część, czyli testy z matematyki.

Piątek, 21 kwietnia, gimnazjalistów czeka test z języka obcego nowożytnego, do wyboru język angielski, niemiecki lub hiszpański. O godzinie 9 rozpocznie się test na poziomie podstawowym, natomiast o godzinie 11 poziom rozszerzony.