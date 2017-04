Wiele sprzętów, mających ułatwiać człowiekowi codzienne funkcjonowanie, stopniowo zużywa się wskutek stałej eksploatacji. Najbardziej oczywiste, wręcz dostrzegalne gołym okiem jest zużycie mechaniczne: dotyczy często akcesoriów, które umożliwiają przeprowadzanie prostych, niepozornych czynności lub takich związanych z wykonywaną pracą.

Tak uniwersalne i na co dzień nieodzowne techniczne rozwiązanie to przede wszystkim różnego rodzaju kółka – choć łatwo przejść do porządku dziennego nad ich istnieniem, trzeba regularnie poświęcać im niezbędną uwagę i czuwać nad ich stanem.

Jak wygląda regeneracja kółek?

Zaniedbane kółka to nie tylko takie, które uległy uszkodzeniu, na przykład pęknięciu. Równie poważnym, choć bardziej ukrytym niebezpieczeństwem, jest zużywanie się powłoki umieszczonej przez producenta kółek na ich powierzchni tocznej. Taka warstwa sztucznego tworzywa, zazwyczaj poliuretanu, przede wszystkim czyni kółko bardziej wytrzymałym na unoszony przez nie ciężar, ale jednocześnie także podnosi komfort użytkowania sprzętu, do którego to kółko przymocowano. Poliuretan sprawia, że sprzęt przemieszcza się cicho i stabilnie, a kółka nie zostawiają na podłożu nieestetycznych śladów. Jak łatwo się domyślić, zużyte kółka znacząco obniżają komfort korzystania z nawet najlepszego sprzętu, niekiedy mogą go nawet uczynić niebezpiecznym.

Właściwie dokonana regeneracja kółek, czyli odnowienie wytartej warstwy poliuretanu, to zabieg obejmujący kilka etapów. Na początek należy zerwać resztki zużytej powłoki i dokładnie oczyścić powierzchnię toczną. To oczyszczanie obejmuje przede wszystkim gruntowne odtłuszczanie kółka: tak, by przygotować je odpowiednio na nałożenie nowej warstwy kleju, służącego do przymocowania kluczowego dla kółka poliuretanu.

Oczywiście każdy rodzaj kółek wymaga indywidualnego potraktowania: w zależności od tego, jaką pracę na co dzień wykonują. Poliuretan służący do nadawania im dobrej jakości, ma przede wszystkim odpowiednio różną gęstość, pokrywając kółka aluminiowe, poliamidowe czy żeliwne. Właściwa mieszanka chemicznych składników jest wypalana w piecu, gdzie przybiera także swój ostateczny kształt. Przypominająca w pewnym stopniu oponkę powłoka jest później umiejętnie nakładana na kółko, które dzięki temu zabiegowi zostaje gruntownie odnowione.

Artykuł powstał we współpracy z ZABI.