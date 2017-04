Jajka są w centrum uwagi podczas Wielkanocy. Są w koszyczku wśród święconki, są wykorzystywane do robienia świątecznych ozdób, są składnikiem ciast, w innych potrawach, a także same występują w roli głównej – jako jajka faszerowane czy polane sosem tatarskim lub innym. Podpowiadamy jak wybrać jajka i co oznaczają nadrukowane na nich symbole.

W obrocie handlowym są bardzo różne jajka: kurze, kacze, gęsie, przepiórcze a nawet te olbrzymie strusie. Jajka kurze możemy kupić w różnych rozmiarach, podobnie jak ubrania są s (te najmniejsze), m, l, i xl (te największe, najcięższe).

Jajka dzielimy nie tylko ze względu na pochodzenie i rozmiar, ale i sposób chowu kur.

I tak, jajka uzyskane z chowu ekologicznego są oznaczone symbolem „0”. Są to tak zwane zerówki.

Jaja oznaczone 1 – pochodzą od kur, które hodowane są na wolnym wybiegu.

Jaja oznaczone 2 – to chów ściółkowy

Jaja oznaczone 3 – NIE POLECAMY – pochodzą od kur, które hodowane są w klatkach, w skrajnie okrutnych warunkach, gdzie nigdy nie poczują światła słonecznego, nie zaczerpną świeżego powietrza, czy postawią swoich łap na trawie. Całe życie spędzają stłoczone w ciasnych klatkach.

Jajka to bogate źródło witaminy A, E, D i K oraz B2 i B12, kwasu pantotenowego i składników mineralnych: fosforu, potasu, sodu, wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, cynku, selenu. W żółtku jest beta-karoten i luteina. Jedno jajko kurze ma przeciętnie

75 kcal i około 6,2g białka

Oczywiście jajka, których koszt wyprodukowania jest najmniejszy, czyli te z chowu klatkowego są najtańsze, a te od „szczęśliwych kur” mogą kosztować około 1 zł za sztukę. Jednak należy zastanowić się, które z nich będą bardziej wartościowe i zdrowsze. My stawiamy na „0” i „1”.

Warto sprawdzać oznaczenia na jajkach. Może się okazać, że kupimy tańsze jaja niż zwykle, a one po prostu będą mniejsze lub z innego chowu.

Nie dajmy się zwieść osobom sprzedającym jajka od „własnych kurek”. Bywa, że takie jaja sprzedawane są brudne. Sprzedawcy reklamują je jako ekologiczne, ze swoich kurników. Może się zdarzyć, że sprzedawca zaoferuje nam jajka, które będą pochodziły od kur żyjących w małym gospodarstwie, ale żyjących w gorszych warunkach niż te, które hodowane są na dużych fermach.

Niektórzy uważają, że po smaku i wyglądzie jajka można poznać w jaki sposób hodowane były zwierzęta, które je zniosły. Inni z kolei w ogóle nie czują różnicy w smaku i zapachu.

Dla osób, które mają problem z wysokim poziomem złego cholesterolu polecane są jajka od kur zielononóżek.

Przeciętne jajko ma 50g Dietetycy twierdzą, że tygodniowo można zjeść 4-5 jajek