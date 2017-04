Wiosenne Wietrzenie Szaf wystartuje w sobotę, 22 kwietnia w Obornikach Śląskich, na Targowisku Mój Rynek, w godzinach od 10 do 13.

Jak mówią organizatorzy, to okazja do upolowania jakiś perełek i miłego spędzenia sobotniego przedpołudnia. „Wiosenne Wietrzenie Szaf w Obornikach Śląskich zostało zorganizowane w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, którzy często mają w swoich domach rzeczy, których nie potrzebują, a nie bardzo wiedzą, co z nimi zrobić.Impreza ma na celu również eko-edukację. Niepotrzebne przedmioty nie muszą trafiać na śmietnik, przekazane przy tej okazji innym zdobędą drugie życie u nowych właścicieli. Uczestnicy przynoszą swoje ubrania, buty dodatki, książki i mogą to wymienić, sprzedać lub oddać dla potrzebujących z naszej gminy”. Opłata targowa dla wystawiających to 5 zł za 2 stoły dla jednego wystawcy.