Wniosek o dofinansowanie został złożony na „Rewitalizację (modernizację) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” z funduszy ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z założeniem, budynek za zostać gruntownie wyremontowany, łącznie z instalacjami, kotłownią i elewacją, a także ma zyskać nowe wyposażenie: sali kinowej, pomieszczenia z salą kameralną, wyposażenie sali wystawienniczej, wyposażenie sali konferencyjnej.

Jak podaje Dominika Łasica, zastępca kierownika wydziału inwestycji i remontów, budynek zostanie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będą z poziomu terenu. Także wyjście z sali wielofunkcyjnej na taras będzie pozbawione progów architektonicznych. W holu zostanie zlokalizowany podnośnik windowy przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

– Na każdej kondygnacji, w pobliżu windy, projektowana jest toaleta dla inwalidy. Także łazienka dla artystów, w dobudówce zaplecza sceny, będzie przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich – podaje Dominika Łasica i wyjaśnia, jak będzie wyglądało finansowanie: dotacji UE w ramach EFRR w kwocie prawie: 2,5 mln zł, środki własne Gminy Oborniki Śląskie, to około: – 1,6 mln zł, w tym wkład własny (26%) – ok. 866 tys. zł i wydatki niekwalifikowane – ok 766 tys. zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2017 r.

Dodajmy, że kiedy burmistrz informował radnych o możliwości pozyskania pieniędzy i wyremontowaniu kina, nie wszystkim się ten pomysł podobał. Niektórzy mówili, że miastu nie są potrzebne dwa podobne budynki – OOK i kino, bo jak powiedział jeden z radnych „kto będzie chodził do kina w Obornikach Śl.?”. Chyba warto się przekonać, bo jak pokazują przykłady z Trzebnicy i Prusic, wielu mieszkańców korzysta z takich obiektów we własnych miejscowościach.