W ubiegłym tygodniu zgłosił się do nas mieszkaniec gminy Prusice, z prośbą o natychmiastową interwencję. Według tej osoby sprawa była bardzo poważna, więc jak to było najszybciej możliwe, udaliśmy się we wskazane miejsce.

Podczas rozmowy telefonicznej, mieszkaniec wskazał, że przy drodze na odcinku między Prusicami a Kaszycami Wielkimi ktoś wycina duże dęby. Według informacji, teren na którym odbywała się wycinka, został jakiś czas temu uznany użytkiem ekologicznym. Po dotarciu na miejsce, nie zastaliśmy już nikogo, tylko pościnane drzewa leżały nieopodal drogi. Aby wyjaśnić sprawę skontaktowaliśmy się z kierownikiem Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wiktorem Lubienieckim, któremu wysłaliśmy oprócz zgłoszenia także zdjęcia wyciętych drzew.

Jak zakończyła się interwencja? O tym w najnowszym wydaniu NOWej.