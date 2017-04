Niegdyś, jedynym rozwiązaniem dla osób potrzebujących pożyczki była wizyta w banku. Dzisiaj instytucje pozabankowe stworzyły konkurencyjne środowisko przemawiające na korzyść kredytobiorców, proponując alternatywę, która obecnie cieszy się rosnącą popularnością.

Obecnie o tak zwanych chwilówkach słyszał pewnie każdy. Dają o sobie znać w telewizji, radiu, portalach społecznościowych zachęcając i kusząc potencjalnych pożyczkobiorców. I choć opatrzone są wysokim oprocentowaniem, pożyczki pozabankowe posiadają wiele zalet, dzięki którym grono klientów stale pnie się ku górze.

Niekwestionowaną zaletą chwilówek jest szybkość. Po wypełnieniu odpowiedniego na stronie internetowej wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu, klient może liczyć na szybki zastrzyk pieniędzy, nawet w 15 minut. Ze strony klienta, jest to bardzo atrakcyjna forma, zwłaszcza gdy potrzebuje natychmiastowej wypłaty gotówki. Pod słowem chwilówka kryje się minimum formalności, gdzie potencjalny pożyczkobiorca nie będzie zmuszony przedstawić dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, osiągane dochody, czy zdolność kredytową.

Coraz więcej instytucji pozabankowych przypisuje sobie etykietę pierwszej darmowej pożyczki. Dzięki temu potencjalny pożyczkobiorca może pokusić się o kilka darmowych zastrzyków gotówki w sytuacji kryzysowej. Jest to pewnego rodzaju promocja mająca na celu zachęcenie pożyczkobiorców do skorzystania z usług danej firmy. Bezpłatna chwilówka to brak odsetek i prowizji, a jedynym obowiązkiem klienta jest zwrot pożyczonego kapitału. Jedynym warunkiem jest oddanie pieniędzy w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie pożyczkobiorca narazi się na dodatkowe opłaty doliczone do pożyczonej wcześniej kwoty.

Kolejnym dużym udogodnieniem dla klientów jest dostępność online, co oznacza, że potencjalny pożyczkobiorcy nie będzie musiał udawać się do placówki bankowej i czekać w długich kolejkach. O dowolnej porze dnia i nocy, w dowolnym miejscu klient może wybrać odpowiednią dla siebie ofertę i mobilnie lub poprzez internet złożyć wniosek. Jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci, który posiada ponad 75% Polaków.

Niektórzy uznają ją za wadę, inni za niepodważalną zaletę. Mowa o weryfikacji, a dokładnie analizie zdolności kredytowej klienta, którą przeprowadza większość firm pożyczkowych. Nie bez powodu niemal 70% wniosków jest odrzucanych, czego potwierdzeniem są statystyki. Firmy pożyczkowe zazwyczaj kontrolują swoich potencjalnych pożyczkobiorców w Biurach Informacji Gospodarczych, niektóre korzystają z platformy Credit Check będącej bazą pożyczkobiorców. Większość instytucji pozabankowych nie przywiązuje dużej wagi do zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, dlatego też chwilówka opatrzona jest dużym oprocentowaniem stanowiącym zabezpieczenie dla tego rodzaju podmiotów.

Termin spłaty tego typu pożyczki zazwyczaj nie przekracza miesiąca według portalu e-pozyczkipozabankowe.pl. Jest to zaleta w kwestii oprocentowania, gdyż w krótkim terminie odsetki mogą być niewielkie. Niestety problem pojawia się w momencie, gdy klient nie ma określonej kwoty na spłatę pożyczki po upływie terminu i zmuszony jest przedłużyć jej okres, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Krótki termin spłaty to bolączka wielu klientów. Z tego względu warto dokładnie przemyśleć, czy pożyczona kwota nie przerośnie nas, gdy przyjdzie ją uiścić.

Banki proponują stosunkowo wysokie kwoty kredytów, chwilówki nie przekraczają kwoty kilku tysięcy. Takie rozwiązanie zdecydowanie zapobiega niekontrolowanemu zadłużeniu osób podatnych na zaciąganie zobowiązań finansowych.

Pomimo wielu zalet i kryjących się w ich cieniu wad, istotnym czynnikiem jest przede wszystkim odpowiedzialność, ze strony klientów, jak i instytucji pozabankowych. Chwilówki są idealnym rozwiązaniem dla osób, które z powodu niespodziewanych wydatków, potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Jest to również ciekawa alternatywa dla osób, które nie mają dobrej historii kredytowej, na którą zwracają uwagę instytucje bankowe. Mądre pożyczanie jest dobrym wyborem, który czasem może „uratować życie”. Największą zaletą chwilówek jest ich dostępność i niezwykle prosta procedura weryfikacyjna. Gratką dla nowych klientów pozostają darmowe pożyczki, które są fantastyczną promocją, o ile spłacimy ją w terminie. Na rynku istnieje wiele wiarygodnych i godnych polecenia pożyczkobiorców, które są pewnym źródłem pożyczenia środków na dowolny cel. Nie wierzysz? Sprawdź przygotowane rankingi na specjalistycznych portalach, które uchronią Cię przed potencjalnymi oszustami!

