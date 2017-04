We wtorek, 4 kwietnia Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy kom. Sławomir Gajewski oraz I Zastępca mł. insp. Adam Jędryszczak, kadra kierownicza, policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni, pożegnali swoja koleżankę asp. sztab. Iwonę Mazur, która po 26 latach pracy odeszła na zasłużona emeryturę.



Aspirant sztabowy Iwona Mazur z trzebnicką Komendą związana była od 18 lat. Pracę rozpoczęła w Zespole ds. Nieletnich i Patologii, następnie zajmowała stanowisko rzecznika prasowego i niejednokrotnie mogliśmy wczytać się w artykuły prasowe, które pisała z pasją.

Ostatnim stanowiskiem, jakie zajmowała w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy to kierownik Rewiru Dzielnicowych. Jak podkreślili w uroczystym pożegnaniu współpracownicy:

– Dziękujemy za wspólną pracę, za wysiłek podejmowany dla dobra społeczeństwa i obywateli powiatu trzebnickiego. Zakończenie pełnienia służby publicznej jest kolejną istotną decyzją, stanowiącą zarazem stosowny moment do spojrzenia wstecz, zatrzymania się w wirze codzienności. Jest to doskonały czas na urzeczywistnienie pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom policyjnej profesji.

Przez lata asp. sztab. Iwona Mazur współpracowała jako rzecznik prasowy również z naszą gazetą, w związku z tym również my chcielibyśmy podziękować za dotychczasową współpracę oraz życzyć wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów.