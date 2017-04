Wrażliwe kobiety o romantycznym usposobieniu zazwyczaj mają artystyczne zainteresowania. Długi weekend powinny wykorzystać na rozwój pasji lub odnalezienie nowej. Może je zaciekawić kurs fotografii bądź lekcja tańca. Dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu jest też kurs modelingu.

Weekendowy kurs fotografii

Uchwycenie otaczającej rzeczywistości w ciekawy sposób to umiejętność, z której będzie zadowolona każda romantyczka. Zapewni to weekendowy kurs fotografii. Warszawa jest idealnym miejscem na wykorzystanie pozyskanej na nim wiedzy w praktyce. Nowoczesność łączy się tu ze starymi kamienicami i stoiskami targowymi rodem z lat 90. XX wieku. Aby wiedzieć, jak oddać piękno otoczenia, na kursie odbywają się zajęcia zarówno przy dziennym, jak i przy sztucznym świetle. Uczestnicy warsztatów uczą się obsługi aparatu, a także ustawiania ekspozycji (doboru oświetlenia do zdjęcia) i czasu naświetlania. Kursanci posługują się też lampą błyskową. Część kursu obejmuje pracę w plenerze, w tym dokumentację fotograficzną pejzaży. Przy okazji takich wyjazdów romantyczna dusza może odkryć miejsce, które ją zainspiruje.

Lekcja tańca

Wrażliwej kobiecie na pewno spodoba się długi weekend spędzony na tańcu. Warto dać się porwać gorącym rytmom latynoskim, np. salsie lub bachacie. Innym pomysłem na spędzenie wolnego czas jest udział w kursie pełnego emocji tanga rodem z Argentyny. Typowo kobiecy styl taneczny w solowym wykonaniu to ladies styling. Natomiast vogue to taniec wykorzystujący elementy hip-hopu. Ruchy są zaczerpnięte z póz przyjmowanych przez modelki na wybiegu. Vogue pomaga nabrać pewności siebie i nauczyć się świadomości własnego ciała. To przydatne w przypadku romantyczek umiejętności. Wrażliwe kobiety często mają zbyt niskie mniemanie o sobie.

Weekendowy kurs modelingu

Bycie modelką to zajęcie, o którym w pewnym momencie swojego życia myślało wiele kobiet. Aby spełnić to marzenie, warto wybrać się na kurs modelingu. Dzięki niemu uczestniczki dowiadują się, jak ładnie się poruszać. Uczą się prawidłowej postawy ciała oraz eksponowania swoich autów. Poznają też najważniejsze zasady pozowania i tego, w jaki sposób zaprezentować noszoną odzież. Podczas kursu dowiadują się także tego, w jaki sposób wykonać makijaż – zarówno codzienny, jak i sceniczny. Jednym z elementów szkolenia jest fotomodeling. Zdjęcia, do których pozują uczestniczki, po kursie stają się ich własnością i miłą pamiątką.

