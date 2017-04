Siedzący tryb życia, a ściślej jego skutki określa się jako jeden z problemów cywilizacyjnych XXI wieku. Dziś siedzimy nie tylko w domu, ale przede wszystkim w pracy. Niestety szybko odbija się to na funkcjonowaniu całego organizmu. Warto więc działać profilaktycznie w celu uniknięcia trudnych do wyleczenia schorzeń. Pomóc mogą w tym poduszki ortopedyczne do siedzenia.

O dynamicznym siedzeniu słów kilka

Zanim jednak o poduszkach krótko o pojęciu, które bardzo często pojawia się w ich kontekście – mianowicie o dynamicznym siedzeniu. Dzięki niemu mimo pozycji siedzącej nasze mięśnie nie ulegają zastygnięciu. Ponadto wymuszą prawidłową postawę ciała, tym samym minimalizując ryzyko wielu schorzeń i wad postawy. Dynamiczne siedzenie to także poprawa układy krążenia, czy układu trawiennego. Górne drogi oddechowe również lepiej pracują. Przede wszystkim jednak dynamiczne siedzenie odciążą nasze plecy, redukując bóle w okolicach kręgosłupa, szyi i karku. Krótko mówiąc – dynamiczne siedzenie powoduje, że zwiększa się wydajność i odporność całego organizmu.

Poduszki ortopedyczne do siedzenia – rodzaje

Wśród dostępnych na rynku poduszek ortopedycznych do siedzenia warto wspomnieć o tych, które wspierają wyżej wspomniane dynamiczne siedzenie. Poduszki ortopedyczne do siedzenia oprócz działania profilaktycznego mogą być wsparciem w przypadku wielu schorzeń kręgosłupa jak dyskopatia, kifoza, skolioza, czy innego rodzaju zmiany zwyrodnieniowe.

Dyski sensomotoryczne – pozwalają na zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa pozostając w pozycji siedzącej. Dyski odciążają nasze plecy redukując tym samym bóle także w okolicach szyi i karku. Dyski sensomotoryczne wymuszają prawidłową postawę ciała. Tym samym zmniejszamy ryzyko wielu schorzeń, w tym wad postawy. Dyski sensomotoryczne pozwalają kontrolować ciężar ciała np. przy zmianie nogi na nogę. Tego typu poduszki służą zarówno do tzw. „aktywnego siedzenia”, jak i różnego rodzaju ćwiczeń. Nie zaleca się więc korzystanie z nich dłużej, niż 4 godziny dziennie, gdyż w przeciwnym razie może dojść do przetrenowania organizmu.

Kliny lędźwiowe – zapewniające podparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Skierowane przede wszystkim do zawodowych kierowców.

Poduszki ergonomiczne – kolejny przykład poduszek, które wymuszają prawidłową postawę kręgosłupa, tym razem jednak względem miednicy i ud.

Gumowe poduszki ortopedyczne do siedzenia – bardzo często charakteryzują się gumowymi wypustkami będącymi wsparciem dla naszych mięśni.

Kiedy poduszki pomagają?

Poduszki ortopedyczne do siedzenia skierowane są do osób praktycznie w każdym wieku. Są jednak grupy odbiorców, którym mogą okazać się szczególnie przydatne.

Pracownicy biurowi – których ok. 90% czasu pracy to siedzenie przed komputerem. Niestety, nadal niewielu z nas potrafi zachować prawidłową postawę przed ekranem monitora. W przypadku pracowników biurowych szczególnie zaleca się dyski sensomotoryczne.

Zawodowi kierowcy – praca kierowców wiążę się z wielogodzinnymi podróżami wymagającymi maksymalnej koncentracji, której skutkiem jest napięcie mięśni. W przypadku kierowców zalecane są kliny lędźwiowe.

Młodzież w okresie dojrzewania – nagły wzrost nierzadko powoduje wady postawy, im szybciej zacznie się je korygować, tym lepiej. Tym bardziej, że dziś większość młodzieży „aktywnie” spędza czas przesiadując przed komputerem. W tej sytuacji pomóc mogą poduszki ergonomiczne wymuszające prawidłową postawę względem miednicy i ud.

SPONSOROWANE